Murales in ricordo di Sara Anzanello: «Campionessa modello per i giovani»

Un murale in ricordo di Sara Anzanello è apparso in questi giorni sulla facciata del palazzetto dello sport di Ponte di Piave, intitolato proprio alla pallavolista trevigiana. L'opera è stata realizzata dall’artista padovano Alessio-B, laureato in architettura a Venezia: uno street artist che crea scene uniche, spesso con un messaggio di pace e amore che ha collaborato ed esposto i suoi lavori in numerose gallerie d’arte in Italia ed Europa.

I genitori di Sara Anzanello, Walter e Nicoletta, hanno voluto ringraziare l’amministrazione comunale per aver autorizzato e accettato la donazione dell’opera d’arte, l’ufficio tecnico, il volontario del gruppo insieme Luciana e Mario di Ponte di Piave e la “Cooperativa Insieme si Può” per aver contribuito alla realizzazione del progetto, dedicato alla campionessa pontepiavense prematuramente scomparsa.

I commenti

Il sindaco Paola Roma spiega: «Il murale dedicato a Sara Anzanello è una testimonianza per le giovani generazioni e per tutta la comunità pontepiavense. L'esempio di una grande campionessa dentro e fuori dal terreno di gioco che con spirito di servizio, ha scelto di essere testimonial dell’Aido, l’Associazione Italiana Donatori di Organi, spendendosi in prima persona per le giovani generazioni, portando anche ai ragazzi un esempio concreto di dono di se agni altri per permettere ad altre persone di poter “rinascere” a nuova vita con il trapianto».

«Il murale - aggiunge l’assessore allo sport, Stefania Moro - raffigurante la nostra campionessa pontepiavese Sara Anzanello mentre afferra con una mano un “mondo”, trasformando così il suo pallone da pallavolo, come simbolo dei valori dello sport, come per esempio la solidarietà, e di lealtà, in un luogo sportivo frequentato quotidianamente da giovani, anziani e professionisti».

Lo street artist padovano Alessio-b aggiunge: «Una volta conosciuta la storia di Sara non ho esitato a decidere di fare questo murales in quanto è una storia da prendere ad esempio. Una ragazza che in tutta la sua vita ha rincorso il suo sogno e in parte l’ha realizzato. Sono convinto che questo sia da monito per le nuove generazioni in modo che abbiano delle persone di riferimento. E sicuramente Sara può essere una di queste. Riprendendo le stesse parole di Sara “Accetta ciò che non puoi cambiare, cambia ciò che è nelle tue mani. Sorridi”, la pallavolista lascia a tutti noi un messaggio di grande speranza, forza e coraggio da mettere “in campo” in ogni momento della nostra vita».

«La cooperativa "Insieme si Può" - conclude la presidente Raffaella Da Ros- ritenuta l’importanza del progetto intergenerazionale, a favore della comunità pontepiavense nella quale opera da anni, ha ritenuto di contribuire ai costi di realizzazione del progetto. La cooperativa infatti è da sempre, sensibile ai valori di solidarietà e di sussidiarietà , considerato l’impegno quotidiano della stessa a favore delle tante persone fragili che le vengono affidate e per i quali mette in gioco non solo le competenze e la professionalità di tanti soci, ma certamente la disponibilità personale, la capacità di “donare” agli altri».