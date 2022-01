Salgareda e Ponte di Piave, il 31 gennaio cessa l'attività del dottor Bini

Lunedì 31 gennaio il dr. Leonardo Bini termina l'incarico di Medico di Medicina Generale nei Comuni di Salgareda e Ponte di Piave. Per la nota carenza di medici si è riusciti ad avere chiarezza sulla sua sostituzione solo immediatamente a ridosso della scadenza. Purtroppo non è stato possibile garantire la presenza di un medico operante nei due Comuni come il dr. Bini. In considerazione delle insufficienti disponibilità di scelta nell’ambito territoriale e dell’impossibilità di contattare tutti gli assistiti telefonicamente, in questa fase di emergenza è stato assegnato d’ufficio il nuovo medico.

Pertanto, a decorrere dal 1/02/2022, l’assegnazione degli assistiti avverrà nel seguente modo:

Domiciliati nel Comune di Salgareda (724 persone):

tutte le persone con cognome dalla A alla D - con dott. Favero Alessandro

tutte le persone con cognome dalla E alla Z - con dott. Komninos Georgios

Domiciliati nei Comuni di Ponte di Piave (567 persone) e Oderzo (14 persone) - con dott.ssa Caira Stefania

Domiciliati nei Comuni di Cessalto (5 persone) e Chiarano (3 persone) - con dott. Favero Alessandro

Domiciliati nei Comuni di Cimadolmo (36 persone), Mansué (1 persona), Ormelle (5 persone) e San Polo di Piave (1 persona) - con dott. Fabio Chiappetta.

Resta comunque salva la possibilità di optare per un nuovo medico compatibilmente con le disponibilità.

Nei prossimi giorni verranno recapitate le lettere con la presente comunicazione, mentre la tessera sanitaria verrà recapitata nel corso del mese di febbraio.

Gli assistiti residenti in altri Comuni (afferenti ad ambiti territoriali al di fuori dell’area Opitergino-Mottense) verranno contattati in questi giorni dagli sportelli amministrativi.

Si riportano di seguito le sedi e gli orari di ambulatorio di ciascun medico.

DOTT. FAVERO ALESSANDRO

Via Vittoria, 6 – 31040 Cessalto (TV) tel. 0422/1847353 - cell. per reperibilità 320 2680854

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 09:00-12:00 su appuntamento 15:30-19:00 su appuntamento 15:30-19:00 su appuntamento 09:00-12:00 su appuntamento 09:00-12:00 su appuntamento

DOTT. KOMNINOS GEORGIOS

Via Roma, 49 – 31040 Gorgo al Monticano (TV) tel. 0422/208063 - cell. per reperibilità 320 6925959

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 08:00-10:00 su appuntamento 15:00-17:00 su appuntamento 15:00-17:00 su appuntamento 15:00-17:00 su appuntamento 08:00-10:00 su appuntamento

DOTT.SSA CAIRA STEFANIA

Via Pigozzi, 4/2 – 31046 Oderzo (TV) cell. 345 4645490

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 08:30-12:00 su appuntamento 15:00-19:00 su appuntamento 15:00-19:00 su appuntamento 08:30-12:00 su appuntamento 15:00-19:00 su appuntamento

DOTT. CHIAPPETTA FABIO

Via Roma, 307 – 31043 Fontanelle (TV) tel. 0422/749487

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 12:00-16:00 su appuntamento

Piazza Europa, 2 – 31040 Mansuè (TV) tel. 0422/711072

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 08:00-12:00 su appuntamento 08:00-12:00 su appuntamento 15:00-19:00 su appuntamento 08:00-09:30 su appuntamento

Via Contratti, 4 – 31019 Portobuffolè (TV) tel. 0422/850170