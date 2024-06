Complicazioni dopo un aneurisma, muore imprenditore 58enne

Si sono svolti nella mattinata di oggi, 21 giugno, nella chiesa parrocchiale di Levada di Ponte di Piave, il funerale dell'imprenditore Ferruccio Guerra, tragicamente scomparso il 19 giugno all'età di appena 58 anni. Guerra lascia la mamma Giuseppina, il fratello Valter, la nipote Giada oltre a numerodi tra parenti e amici. L'uomo, la scorsa settimana, è stato colpito da un aneurisma: immediato era scattato il trasporto da parte del Suem 118 all'ospedale di Oderzo e quindi il ricovero al Ca' Foncello di Treviso, dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che purtroppo non è stato risolutivo. A causa di alcune complicazioni il 58enne è morto. In molti lo conoscevano per il suo lavoro come imprenditore artigiano ed era stato titolare della T.G. Montaggi, azienda con sede in via Chiodo a Levada.