Un nuovo defibrillatore posizionato presso l’ex stazione ferroviaria di Ponte di Piave

Si è svolta domenica 15 maggio 2022 la Festa delle Associazioni di Ponte di Piave dopo lo stop imposto dalla pandemia. Nel corso della mattina si è svolta la cerimonia di consegna, da parte dell’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, di un defibrillatore che è stato posizionato presso l’ex stazione ferroviaria di Ponte di Piave, sede delle Associazioni Gruppo Insieme, Pro Loco, Auser e ASD La Marcandola. «La giornata è stata l’occasione per sensibilizzare cittadini ed associazioni in merito al progetto chiamato “Ponte di Piave città cardioprotetta – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – ringrazio a tal proposito il Direttore Generale dell’Az. Ulss 2 Marca Trevigiana, Dott. Francesco Benazzi, per aver donato alla comunità di Ponte di Piave un nuovo defibrillatore».

«Un ringraziamento particolare al Primario del Suem Dott.ssa Maria Luisa Ferramosca ed a Valter Pietrangelo, Coordinatore del Servizio Didattica e Defibrillazione Precoce per la consueta collaborazione con l’Amministrazione comunale per l’organizzazione dei corsi -continua il sindaco- infatti Ponte di Piave si è fatto promotore dei corsi (non solo per le proprie associazioni e cittadini ma anche per le associazioni dei Comuni del Comprensorio Opitergino Mottense) organizzando 45 giornate formative per l’utilizzo dei BLSD alle quali hanno partecipato 300 persone. Grazie al Parroco di Ponte di Piave, Don Giuliano Comelato, per aver officiato la Santa Messa di comunità ed al Consigliere con delega alle Associazioni, Sante Morici. Infine un ringraziamento alla Pro Loco ed all’Azienda Agricola La Negrisia per aver offerto un ottimo risotto, ma soprattutto a tutti i partecipanti, alle loro famiglie ed in particolare a chi si dedica al mondo dell’associazionismo, perché come mi piace ricordare “Da soli si va veloci, ma insieme si va più lontano”».

Ad oggi Ponte di Piave dispone di n. 13 defibrillatori, collocati rispettivamente in alcuni degli spazi pubblici di grande passaggio e frequentazione di diverse località del territorio comunale.