A Ponte di Piave al via il progetto “Gruppi di Cammino”

Venerdì 23 dicembre 2022 l’Amministrazione comunale ha presentato alla cittadinanza il progetto “Gruppi di Cammino”. «Il Comune di Ponte di Piave» ha dichiarato il Sindaco Paola Roma «da tempo ha aderito al progetto “Lasciamo il segno” - la rete ispirata alla Carta di Toronto per l’attività fisica che vede coinvolti associazioni di promozione sociale, Azienda Ulss 2 della Marca Trevigiana ed attori pubblici e privati. Oggi, grazie al prezioso contributo dell’Azienda Alì Supermercati abbiamo voluto “lasciare un segno” posizionando la cartellonistica informativa dei Gruppi di Cammino proprio nell’area adiacente al supermercato. Questo spazio dunque ben si presta alla socialità: sarà il punto di partenza dove giovani e meno giovani possono incontrarsi e fare comunità e da qui partire per una camminata insieme, per muoversi in compagnia ed in sicurezza in un’attività economica e divertente che aiuta a stare in salute, guidati da un walking leader appositamente formato per sostenere e motivare i partecipanti».

«“We love people: l’accento su comunità” - il motto di Alì Supermercati sposa davvero bene il nostro progetto e a tal proposito ringrazio l’Azienda Alì Supermercati per aver da subito appoggiato tale iniziativa» sottolinea Paola Roma «Desidero ringraziare infine la Dott.ssa Tiziana Menegon – responsabile della UOS Prevenzione Salute dell’Az. Ulss 2, la Dott.ssa Manuela Mazzetto – responsabile dei Gruppi di Cammino dell’Az. Ulss 2 e la Dott.ssa Anna Maria Schiavinato – Coordinatrice Tecnica dell’ASD Strada Facendo di Treviso».

«Rivolgo un appello» conclude Roma «a tutti i cittadini invitandoli ad approfittare di tale opportunità e di avvicinarsi a questa disciplina che consentirà loro di allacciare nuove amicizie, rafforzando così il senso di appartenenza alla scoperta di un territorio, il nostro, che ben si presta a tale attività. Siamo felici di accogliere nel nostro parcheggio il punto di partenza dei Gruppi di Cammino del Comune di Ponte di Piave. Questo bel progetto oltre a promuovere un sano stile di vita è in grado di fare comunità, promuovendo momenti di socialità a partire da un luogo, quale il supermercato, che per sua definizione è luogo d'incontro e di socializzazione." Sostiene Carlo Broccardo, Direttore Vendite di Alì S.p.A..».