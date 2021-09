Ponte di Piave, il Comune mette in sicurezza via Gasparinetti e Sottotreviso

Al via nuovi interventi di messa in sicurezza della viabilità pedonale all’interno del centro urbano di Ponte di Piave che prevedono il rifacimento della pavimentazione e delle coordinate nel tratto di marciapiedi di via Sottotreviso e via Gasparinetti. “L’intervento – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma, si è reso necessario in quanto i marciapiedi , rischiavano di compromettere la sicurezza dei pedoni con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei pedoni dal traffico veicolare. Ricordo a tal proposito – conclude Roma - l’intervento di posizionamento proprio in quell’area di alcuni passaggi pedonali rialzati per rallentare drasticamente la velocità delle auto in una zona ad alta densità residenziale. Ci scusiamo fin d’ora per gli eventuali disagi“. Il progetto è comprensivo della demolizione della pavimentazione esistente con successiva asfaltatura superficiale, nonché sostituzione delle cordonate danneggiate. I lavori sono stati affidati alla ditta Martini Costruzioni Generali Srl di Paese.