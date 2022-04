Oltre 100 pontepiavensi alla giornata “Municipio porte aperte per la salute”

Si è concluso con successo l’evento organizzato dall’Amministrazione Comunale di Ponte di Piave in occasione della Giornata Mondiale della Salute, sancita dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che si celebra in tutto il mondo il 7 aprile. Per l’occasione il Municipio si è trasformato in una sorta di Cittadella della Salute in quello che è diventato un appuntamento fisso offerto alla cittadinanza di Ponte di Piave riproposto dopo le restrizioni sanitarie degli ultimi anni.

Nella mattinata:

- sono stati effettuati più di 50 check up sanitari gratuiti (misurazione peso corporeo, circonferenza addominale, pressione arteriosa, glicemia, colesterolo) a cura dell’Associazione Amici del Cuore.

Il Responsabile dell’Associazione, Dott. Loriano Brugnera si sofferma particolarmente sull’importanza di queste iniziative. Nella mattinata sono stati individuati un caso di glicemia oltre i 300, un caso di colesterolo oltre i 300 e un paio di casi di pressione arteriosa oltre i 200, casi che da soli valgono l’impegno profuso nella mattinata e che sono stati invitati a rivolgersi immediatamente al proprio medico. I più giovani dimostrano maggiore attenzione e stili di vita consapevoli sia dal punto di vista alimentare che rispetto all’attività fisica. Ai più anziani va la raccomandazione di procedere alle visite di routine.

- L’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana ha effettuato 25 visite audiologiche per il controllo dell’udito con la presenza dei medici dell’Unità Complessa di audiologia e foniatria Salvatore Fermo, Andrea Frosolini, Daniel Savegnago; la maggior parte delle visite hanno riguardato persone anziane e sono state individuati casi di presbioacusia, ipoacusia da rumore, acufene, tappi di cerume. L’equipe ribadisce l’importanza di iniziative di questo tipo che permettono, come avvenuto oggi, di individuare casi che ora saranno seguiti presso l’ospedale di Treviso e che probabilmente non sarebbero emersi.

- Il dottor Rizzetto, della Breast Unit dell’ULSS 2, coadiuvato dalla volontaria della Lilt Marcuzzo Annamaria, ha effettuato 14 visite senologiche, per la maggior parte a donne sotto i 40 anni, a dimostrazione dell’attenzione e sensibilità sempre maggiori alla prevenzione; a contribuire all’attività di informazione anche lo stand della Lilt presente in piazza.

- 20 persone hanno partecipato allo screening della vista grazie alla disponibilità del Centro Ottico Da Cortà; l’età media delle persone che si sono sottoposte alla visita è di 50 anni 46 anni con una percentuale del 50% di portatori di occhiali; in linea di massima l’acuità visiva abituale risulta essere molto buona; i soggetti svolgono visite di controllo mediamente ogni 3 anni.

Nella piazza antistante il Municipio si sono inoltre tenute attività di promozione e prevenzione a cura del Centro dell’Incontinenza 3° livello – Az. Ulss 2 e ATIS (Ass. Trevigiana Incontinenti Stomizzati), di AVIS – AIDO, di Castelmonte Onlus e Croce Azzurra. Il Sindaco Paola Roma, ringrazia a nome dell’intera cittadinanza gli Enti ed Associazioni che hanno dato la loro disponibilità per l’ottima riuscita delle iniziative in particolare:

- il Presidente dell'AVIS, Agostino Redigolo ed il referente Franco Ongaro e il Presidente dell’AIDO, Marco Lorenzon sempre a fianco dell’Amministrazione comunale;

- l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, ed in particolare il direttore Generale dott. Benazzi, il dott. Francesco Pietrobon del Poliambulatorio dell’Ulss 2 e il dott. Rizzetto. L’Azienda, oltre al patrocinio, ha concesso la disponibilità di poter contare su professionisti per le visite audiologiche e ha coinvolto il Centro dell’Incontinenza e l’Ass. Trevigiana Incontinenti Stomizzati,

- la LILT e la Breast Unit di Treviso,

- la Croce Azzurra di Ormelle ed il suo presidente Giorgio Bredariol,

- il Centro Ottico Da Cortà di Ponte di Piave, per aver accolto l’invito dell’Amministrazione comunale ad effettuare uno screening gratuito della vista alla popolazione residente.

- Castelmonte Onlus, da quest’anno affidataria da parte del Comune di alcune attività nei servizi sociali, nella persona del presidente sig. Possagnolo.

Il Sindaco, Paola Roma, visibilmente soddisfatta per il successo dell'iniziativa, desidera ringraziare infine anche i ragazzi dell'Istituto Sansovino di Oderzo, Elisa Di Fonzo, Mattia Saccardo e Martina Fregonese che, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro hanno dato la disponibilità a svolgere il servizio di segretariato e di accoglienza dell’evento. Il Sindaco sottolinea inoltre l’impegno del consigliere con delega alle associazioni Sante Morici e dei dipendenti nel garantire la riuscita dell’iniziativa ed in particolare le assistenti sociali Sara Tonetto e Marta Barbin che hanno presentato in anteprima il prossimo progetto dell’Amministrazione “Ponte di Piave Longeva”, progetto che coinvolgerà la popolazione ultrasettantenne in attività di prevenzione al decadimento cognitivo.