Ponte di Piave: dal 1° ottobre arriva la nuova pediatra

Da giovedì 1° ottobre 2020 la dottoressa Deborah Snijders inizierà l’attività di Pediatra di Libera Scelta nel Comune di Ponte di Piave. «Ringrazio la Dottoressa Tiziana Guerrera – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - per il lavoro svolto a Ponte di Piave con competenza e professionalità e do il benvenuto alla nuova pediatra, Dott.ssa Deborah Snijders. Da oggi Ponte di Piave avrà un pediatra di libera scelta con incarico definitivo, ringrazio l’Azienda Ulss2, per la risposta data al territorio, in quanto il servizio ambulatoriale di pediatria permetterà di garantire la continuità assistenziale e di cure ai nostri bambini. Alla Dott.ssa Snijeders vanno i migliori auguri di buon lavoro a nome di tutta la comunità pontepiavense».

La Dott.ssa presterà la propria attività nell’ambulatorio sito in Piazza Sarajevo – Residence Agorà - nei locali di proprietà del Comune con i seguenti orari:

Lunedì – Mercoledì’ e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30

Per appuntamenti chiamare al nr. 0445 531415

Per urgenze: 351 7459580

Da evidenziare infine che, per garantire la continuità assistenziale, i genitori dei bambini che erano in carico alla dottoressa Guerrera verranno passati d’ufficio al nuovo Pediatra incaricato.