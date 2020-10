Ponte di Piave,è ripartito il pedibus a Levada

Con l’avvio dell’anno scolastico è ripartito nche il pedibus, un vero e proprio autobus a piedi, con un percorso fisso e delle fermate prestabilite fino ai cancelli della scuola. «Ringrazio il gruppo genitori di Levada – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma – per essere riusciti a far partire due linee del pedibus, nel rispetto delle linee guida dettate dall’emergenza COVID-19. Il pedibus svolge un ruolo fondamentale nel rapporto intergenerazionale: genitori e figli a scuola insieme, a piedi, hanno la possibilità di condividere un tratto di strada mentre i ragazzi hanno l’opportunità di confrontarsi tra pari».

La linea 1, ormai consolidata percorre Via di Mezzo mentre in questi giorni è stata avviata la nuova linea 3 che interesserà le seguenti vie: Via Bissolo - Via Vazzoler - Via della Vittoria (fino alla scuola) - Via Castelginest - Via Simonetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«La nuova linea 3 – ha dichiarato il referente Fabio Bottan - inizierà in modalità di prova. Siamo alla ricerca di genitori/accompagnatori per poter aumentare il numero di bambini partecipanti. Viene richiesta la disponibilità, indicativa, di un paio di giorni alla settimana». Per info e adesioni 347/8198775”