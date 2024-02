Ponte di Piave, al via i lavori del percorso pedonale degli impianti sportivi Tumiotto

Sono iniziati lunedì 12 febbraio i lavori di completamento del percorso pedonale nel capoluogo che collegherà, a nord gli impianti sportivi “P. Tumiotto” di Ponte di Piave, via Alcide De Gasperi con il viale della Stazione, e verrà titolato all’On.Marino Corder.

«Il progetto» afferma il Sindaco Paola Roma «ha come principale obiettivo quello della messa in sicurezza della viabilità pedonale, oltre che lo scopo di completare il sistema di percorrenza pedonale a servizio sia degli impianti sportivi che degli adiacenti punti di interesse, come la Biblioteca comunale – Casa di Cultura Goffredo Parise, la stazione ferroviaria, l’asilo nido e le scuole primaria e secondaria di primo grado. Un ringraziamento particolare – continua Roma – alla Regione Veneto, poiché, il Comune di Ponte di Piave si è aggiudicato il bando legato ad Interventi a favore della mobilità e della sicurezza permettendo il completamento dell’opera che, contestualmente vedrà grazie all’autorizzazione della Prefettura di Treviso, l’intitolazione all’Onorevole Marino Corder, nostro illustre concittadino nato a Ponte di Piave il 28.11.1928 e scomparso prematuramente il 15.02.1988, esempio per le giovani generazioni, in una nuova viabilità pedonale di collegamento posta nel cuore di Ponte di Piave tra il Polo Sportivo, il polo scolastico, sociale e culturale, esempio per le giovani generazioni di impegno a favore del benessere della propria comunità di appartenenza».

Al termine dei lavori, infatti, la nuova area di circolazione verrà titolata: “Via On. Marino Corder”. Nello specifico, i lavori, il cui progetto esecutivo è stato predisposto dallo Studio Tre Ingegneri Associati dell’Ing. Martino Scaramel, sono stati affidati alla Ditta Martini Costruzioni Generali S.r.l. per un importo complessivo di euro 60.000, 00 con una parte di fondi derivanti da un contributo regionale di importo pari ad euro 27.200,00, dgr. n. 167 del 14.02.2020 "Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2020. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. Interventi a favore della mobilità”.