Ponte di Piave, in pensione la responsabile dell’Ufficio Anagrafe Anna Narder

Anna Narder, responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Ponte di Piave, andrà in pensione dal 1° marzo 2021. Anna ha iniziato a lavorare in Comune nel 1979 ed è stata per 42 anni un punto di riferimento per l’anagrafe cittadina fino a ricoprire l’incarico di Responsabile dei Servizi Demografici (Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale). Tanti i sindaci e le Amministrazioni, inclusa l’attuale, che si sono avvicendate e con le quali ha operato.





“L’impegno e la dedizione - ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - hanno contraddistinto il prezioso lavoro di Anna: disponibile, ha operato con spirito di abnegazione, prodigandosi a favore della comunità con senso di responsabilità. Voglio ricordare in particolare il ruolo svolto nella gestione sinergica con la Polizia Locale durante le varie emergenze Piave, e non da ultima la disponibilità data nel coordinamento con la Prefettura e le forze dell’ordine per la collocazione dei seggi elettorali al di fuori delle aule scolastiche nel rispetto delle norme anticontagio.La preziosa collaborazione non termina con il collocamento a riposo; Anna Narder ha infatti dato disponibilità all’Amministrazione comunale, accettando un incarico di collaborazione con l’ufficio, a titolo gratuito, fino a febbraio 2022. A nome dell’Amministrazione Comunale – conclude Roma – esprimo tutta la mia gratitudine alla dipendente Anna Narder per lo spirito di appartenenza e dedizione con cui ha svolto il suo lavoro a servizio della comunità pontepiavense".