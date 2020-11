Pontebbana a Mogliano e Orsago, avviato il rifacimento della pavimentazione

Anas nelle ultime ore ha avviato i lavori di ripristino della pavimentazione sulla statale 13 “Pontebbana” in tratti saltuari tra Mogliano Veneto (km 11) e Orsago (km 59,425). Gli interventi, finalizzati a elevare lo standard di servizio della statale, consistono nella rimozione della vecchia pavimentazione fino a circa 10 cm di profondità e nel rifacimento ex novo del piano viabile e l’importo complessivo dei lavori ammonta a circa 1 milione di euro. Per consentire l’esecuzione degli interventi è dunque in vigore il senso unico alternato e, al fine di mitigare il più possibile i disagi al traffico pendolare, la limitazione è attiva nella sola fascia oraria notturna dalle 20 alle 6. Il completamento delle lavorazioni, sospese durante i giorni festivi, è infine previsto entro l’11 dicembre.