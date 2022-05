Antennone Iliad, la protesta del residenti: «E' troppo vicina alle case»

Un'antenna enorme, di un'altezza di almeno quaranta metri, installata a pochi passi da un'abitazione di via Montello a Ponzano Veneto. L'installazione dell'impianto del gestore telefonico Iliad è iniziato circa un mese fa e ora è quasi completato. Una cinquantina di residenti hanno chiesto e ottenuto un incontro, svoltosi nei giorni scorsi, con il sindaco, Antonello Baseggio. Il Comune ha replicato sostenendo che il nuovo "antennone" rispetta il piano antenne ma i cittadini restano preoccupati. «E' propria tra il campo e un'abitazione, è vicinissima alle case ed è brutta esteticamente: se avessi saputo che qui sarebbe stata messa un'antenna non avrei di certo preso casa qui»: racconta una residente, sdegnata. Malgrado le rassicurazioni arrivate circa le emissioni, resta forte il malcontento.

«Sono andato sul posto con l'assessore all'ambiente Nicola Bernardi, a suo tempo sono state previste delle aree ma Iliad ha chiesto espressamente quell'area. In base al nostro piano antenne, avevamo prima negato l'area e poi in base alla legge, hanno fatto un'osservazione: avevano già un accordo con un privato, purtroppo ha pieno potere e titolo per farlo. Mi spiace per la zona, il privato non si è comportato bene. Dopo un primo diniego abbiamo dovuto dare la concessione dilizia, siamo andati con lo studio Arpav. Le abbiamo provate tutte, ho cercato posti vicini o attività produttive ma non ci siamo riusciti, quindi Iliad ha fatto quel che ha voluto. Peraltro la legge ha permesso di rinegoziare i canoni di affitto ai comuni, quindi oltre al danno la beffa visto che non possiamo neppure fare ricorso. E i controlli saranno pagati dalla collettività»: ha spiegato il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio.