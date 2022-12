Ponzano Veneto, consegnati i premi di laurea e le borse di studio

Sono passati pochi giorni dalla cerimonia di consegna delle Borse di Studio e dei Premi di Laurea con i quali l'Amministrazione Comunale di Ponzano Veneto ha voluto ringraziare gli impegni di crescita culturale dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. L'occasione di certo importante ci ha permesso di condividere con le famiglie i buoni ed ottimi risultati ottenuti dai loro figli e nostri cittadini. Spesso gli amministratori vengono visti come soggetti lontani in cui delibere e determine diventano strumenti di sola burocrazia. Con questa cerimonia invece si voluto essere vicini a chi si è dedicato in maniera importante alla propria crescita... e a quella dell'intera comunità.



La ceriminia si è svolta presso il Salone del Palio nella Casa dei Mezzadri in presenza del Sindaco Antonello Baseggio, dell'Assessore alle Politiche Culturali Monica Gambarotto con la partecipazione dell'assessore alle Politiche Famigliari MariaTeresa Geromin.





Silvio, Andrea, Niccolò, Sara, Loris, Francesca, Chiara, Maddalena, Silvia, Alessia, Matteo, Vittorio, Thomas, Carla, Marco, Teresa, Veronica, Luisa, Marina ed Edoardo i nostri laureati, con il 110 o il 110 e lode o comunque con un ottimo risultato, che hanno ricevuto un "Premio di Laurea" variabile dai 100 euro ai 250 euro in base al tipo di percorso svolto (triennale o specialistica).



Elisa, Gioia, Laura, Francesco, Maddalena, Lara, Paolo, Giacomo, Flavia Maddalena, Elena, Riccardo, Marco i nostri ragazzi beneficiari di una "Borsa di Studio" per essere usciti dalla Secondaria di Primo grado con il voto di 10 e lode, 10 oppure con il 9. A questi un premio economico variabile (300,200 o 100 euro).



Ed infine sempre una "Borsa di Studio" anche per gli studenti della Secondaria di Secondo grado per la maturità massima di 100 o 100 e lode a cui sono andati 200 o 300 euro.



In questo caso i meritevoli sono stati : Maddalena, Sara, Laura, Matilda, Elena, Lorenzo, Caterina, Carolina, Marta, Tommaso, Lisa, Nicolò, Matteo, Jacopo e Chiara.