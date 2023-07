In pensione Denis Bortuzzo, comandante dei carabinieri di Paese e Ponzano

Nell'ultimo consiglio comunale di Ponzano Veneto, alla presenza di diversi invitati tra cui i sindaci dai primi Anni Novanta in avanti, l'amministrazione ha voluto ringraziare ufficialmente Denis Bortuzzo, Comandante dei carabinieri di Paese e Ponzano Veneto, per il lavoro svolto in questi anni.

I sindaci che si sono susseguiti durante il servizio del Luogotenente sono: Giorgio Massolin, Claudio Niero, Giorgio Granello, Monia Bianchin e Antonello Baseggio che, nel suo intervento, ha detto: «Ringrazio a nome dell’intera comunità di Ponzano Veneto il comandante Bortuzzo per tutto quanto fatto nei suoi anni di servizio. Il mio grazie unito a tutti gli ex colleghi sindaci, va a lui e all’intera Arma dei carabinieri, la cui presenza e operatività ha portato, sempre, al conseguimento di molteplici obbiettivi fondati sull’affermazione della legalità e sulla sicurezza a servizio dei cittadini. Il nostro grazie non è un semplice atto formale ma il riconoscimento del lavoro svolto con abnegazione, serietà e anche con simpatia. Il nostro non è un saluto ma un arrivederci perché la nostra comunità, come credo anche quella di Paese sarà per lui sempre aperta ed accogliente.