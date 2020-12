Il Comune di Ponzano dona un nuovo mezzo alla Protezione Civile A.N.A.

Con orgoglio e gratitudine l'Amministrazione Comunale di Ponzano Veneto ha acquistato in questi giorni un nuovo mezzo per la Protezione Civile. Il Nissan Navara 2.500 Td con 4 ruote motrici (costato 22.200 euro) è ora a disposizione dei volontari. Il mezzo si aggiunge al Ducato presente già nel parco macchine da almeno 15 anni.

La necessità di avere più mezzi a disposizione per i diversi interventi di protezione civile era conosciuta da diversi anni ed oggi finalmente vi è stata data risposta. Il sindaco Antonello Baseggio: «Con questo intervento non solo abbiamo voluto ringraziare l'operato instancabile del nostro gruppo di Protezione Civile, ma anche permettere a loro interventi con mezzi più sicuri e moderni. In presenza dell'Assessore Giampaolo Cenedese, del capo nucleo della sezione di Ponzano Oscar Durante, del Coordinatore Provinciale della Protezione Civile A.N.A. Bruno Crosato e del suo Vice Coordinatore Pietro Caporello, qualche giorno fa di fronte a Villa Serena è avvenuta la consegna simbolica del mezzo. Con l'occasione mi permetto di ringraziare ancora, a nome dell'intera cittadinanza, i nostri volontari e anche il coordinatore provinciale nominato da poco anche Cavaliere della Repubblica per tutte le attività svolte e coordinate».