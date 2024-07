Seconda edizione della ‘’passeggiata da due a sei zampe’’ a Ponzano Veneto

Tutto pronto a Ponzano Veneto per la Seconda Edizione di ‘Passeggiata da 2 a 6 Zampe’. Venerdì 26 Luglio, dalle ore 20.00. Una serata all’insegna del divertimento, della natura e dell’affetto verso i nostri amici animali, dove la comunità di Ponzano Veneto potrà unirsi per trascorrere insieme una piacevole e indimenticabile serata. Un evento speciale che metterà al centro la compagnia degli amici a quattro zampe, diventando cosi’ un’occasione per mostrare l’affetto che lega queste coppie inseparabili. La passeggiata sarà di circa 3,5 chilometri nelle vicine campagne, con partenza e arrivo previsti al Parco Urbano. Un’iniziativa organizzata dagli “Amici del Parco Urbano di Ponzano Veneto”, Organizzazione di Volontariato che da tempo si dedica a promuovere attività a favore del Parco, un luogo di incontro e svago per la comunità locale. Ma cosa

Ma cosa rende veramente unica questa camminata? ‘«La possibilità di partecipare ad una serata all’aria aperta insieme ai propri famigliari, amici e ...amici cani - ha detto il Presidente dell’Organizzazione di Volontariato Amici del Parco Urbano – Ponzano Veneto, Massimiliano Niselli - questa serata è un occasione per riscoprire quei momenti genuini in cui è bello stare insieme. In un epoca dove tutto corre veloce, fermarsi a godere del tramonto in compagnia di una fetta di anguria e una birra, è un’occasione ormai rara». Ma non è tutto, al termine della passeggiata, all’arrivo al Parco Urbano, i partecipanti saranno accolti da una serie di sorprese che renderanno la serata ancora più piacevole. Ad allietare l’evento birra, anguria e musica fino alle ore 23.00, tutto sotto un cielo di stelle. Un momento particolarmente atteso sarà la premiazione delle 6 coppie cane-amico più stravaganti, una simpatica e ludica competizione. L’

Associazione per le preiscrizioni ha coinvolto alcuni esercenti locali, che si sono dimostrati entusiasti e generosi nel fornire il loro supporto. Presso Bar Vizi e Sfizi, Bar Marilyn e Bar-Osteria Al Mercato da Rosa e Gian, è possibile effettuare la preiscrizione fino al giorno prima (costo 3 euro che comprende bottiglietta d’acqua e braccialetto anti zanzare o 6 euro con panino). Chi desidera partecipare può iscriversi anche direttamente al Parco entro 15 minuti dalla partenza. Inoltre, per i minori di 10 anni, l’iscrizione è gratuita con omaggio di merendina alla partenza. L’Associazione devolverà come sempre tutti i ricavati al Parco Urbano di Ponzano Veneto. Saranno ben graditi i più piccoli con i loro amici animali di peluche. L’evento ha ottenuto il Patrocinio del Comune di Ponzano Veneto, il supporto di tutta l’Amministrazione Comunale e del Sindaco Antonello Baseggio. Durante la serata il Sindaco omaggerà i più’ piccoli con un libro, dal titolo ‘’Noi, gli animali e i loro diritti’’.

La serata si svolgerà con la partecipazione di importanti associazioni locali, tra cui l’Associazione Cinofila ‘La Luna Nuova’, Tutti in Tana, Dog-Dance di Valentina, AVIS e AIDO di Ponzano Veneto, il che rende ancora più speciale questa passeggiata dedicata all’amicizia tra esseri umani e animali. Si ringraziano per la Gentile collaborazione e aiuto Menuzzo Azienda Agricola Vendita Frutta e Verdura, Toelettatura Amici a Quattro Zampe di Evelin e Mirko, GB-light Scenografie Luminose, Impresa Edile Zago Giannino e Diego, Auxilium Soluzioni per l’Udito. Per garantire la sicurezza e il rispetto di tutti i partecipanti durante l’evento , l’Associazione ‘Amici del Parco Urbano – Ponzano Veneto ODV’, raccomanda di tenere sempre gli amici cani al guinzaglio.