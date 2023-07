Ponzano, il comune vuole riqualificare due aree pubbliche

L'Amministrazione comunale di Ponzano Veneto intende attivare una indagine per acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici per riqualificare l'area di proprietà comunale sita in via del Bellato e piazza Donatori Avis-Aido. Le attività presenti nelle intenzioni del Comune sono il completamento della piscina, la realizzazione di spogliatoi e relativi locali di servizio, la realizzazione di almeno un campo da tennis, uno da calcetto, uno polivalente e padel. Una parte di questi nuovi impianti sportivi dovranno essere realizzati al coperto. Prima di procedere ad un affidamento mediante concessione a terzi, l'amministrazione intende verificare attraverso questa manifestazione quale siamo le possibilità nel mercato.



«Per non ripetere l'errore della precedente amministrazione - spiega il sindaco Antonello Baseggio - questo avviso sarà propedeutico alla successiva proposta di project financing. Non saranno raccolte dunque le proposte di chi intende proporsi ma piuttosto da coloro che si presenteranno direttamente con un progetto definitivo o almeno con uno preliminare e un piano economico asseverato e quindi con la reale dimostrazione della capacità di assolvere l'impegno».

«Dopo aver vinto anche in appello contro la prima gestione - ha proseguito il primo cittadino - che di fatto non ha realizzato niente e dopo aver fatto pulizia della precedente acquisizione di soggetti che nulla hanno portato, oggi tocca a noi tentare. Sono fiducioso che il tutto possa portare a concludere l'iter burocratico entro il corrente anno ed avere successivamente un cantiere nei primi mesi del prossimo che possa portare alla riqualificazione dell'area sportiva non oltre i due anni».