Rotonda al Baston, annunciata l'inaugurazione: «Giornata storica»

La rotonda "Al Baston" è finalmente realtà: il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio, ha annunciato la data del taglio del nastro fissata per venerdì mattina, 30 giugno. Nei prossimi giorni si procederà prima all'apertura provvisoria anche della porzione a sud della rotatoria per poi provvedere all'apertura delle direttrici su via Bellato e Volpago Nord. Il costo dell'opera è passato dai 780mila euro iniziali a 1 milione 220mila euro. L'impresa Martini ha rispettato i tempi di consegna previsti per fine giugno dopo la riapertura del cantiere interrotto per consentire lo scavo archeologico. Fondamentale anche il contributo della Provincia di Treviso, con il presidente Stefano Marcon che sarà presente al taglio del nastro in una giornata che si preannuncia storica per l'intera comunità di Ponzano.