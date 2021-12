No Green Pass, mozione di sfiducia contro la presidente del consiglio comunale

Mozione di sfiducia contro la presidente del consiglio comunale di Ponzano Veneto: la lista di opposizione "Ponzano Civica" è insorta contro Michela Santon per le sue dichiarazioni "No Green Pass" espresse davanti alla Giunta comunale.

Il caso

In una delle ultime sedute del consiglio comunale, la presidente aveva appoggiato una mozione presentata per vietare l'uso del Green Pass a Ponzano Veneto. Parlando di "emergenza democratica" a causa della certificazione verde, Santon si era dichiarata favorevole alla proposta di eliminarne l'uso in paese. La mozione era stata bocciata poco dopo con il voto contrario del sindaco Antonello Baseggio. A pochi giorni di distanza è però stata depositata una nuova mozione, questa volta da parte della lista "Ponzano Civica" per chiedere le dimissioni proprio alla presidente Santon. Non è il primo caso di No Green Pass scoppiato in consiglio comunale: pochi giorni fa il consigliere comunale Daniele Visentin era stato allontanato dalla polizia locale perché in possesso di un certificato non valido e, nell'ultima seduta del consiglio comunale anche la presidente aveva presentato un certificato di malattia. La mozione di sfiducia sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, fissato prima di Natale.

Il commento

Il sindaco Antonello Baseggio ha commentato la vicenda con queste parole: «La mia posizione sul caso l'ho espressa chiaramente votando contro la mozione sull'abolizione del Green Pass. Non ho ancora avuto modo di confrontarmi con Michela Santon ma, entro la prossima settimana faremo una riunione di giunta per capire come affrontare la mozione di sfiducia e discutere il caso prima delle festività natalizie».