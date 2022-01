Borse di studio e premi di laurea 2021 a Ponzano Veneto, tutti i premiati

Sono passati pochi giorni dalla cerimonia di consegna delle Borse di Studio e dei Premi di Laurea con i quali l'Amministrazione Comunale di Ponzano Veneto ha voluto ringraziare gli impegni di crescita culturale dei nostri ragazzi e dei nostri giovani. L'occasione di certo importante ci ha permesso di condividere con le famiglie i buoni ed ottimi risultati ottenuti dai loro figli e nostri cittadini. Spesso gli amministratori vengono visti come soggetti lontani in cui delibere e determine diventano strumenti di sola burocrazia. Con questa cerimonia invece si voluto tornare, pur nella difficoltà dovuta all'emergenza sanitaria, a trovarci... anzi ad incontrarci per dire "bravo o brava" agli studenti e "grazie" a chi ha sostenuto il percorso scolastico dei nostri alunni, studenti e laureati. Quest'anno siamo stati ospiti della bellissima sala conferenze del Relais Monacò a cui vanno tutti i nostri più sinceri ringraziamenti. Un grazie sincero poi va alla "Bettiol" che ha offerto i due momenti conviviali alla fine delle due cerimonie (ditta che ha realizzato il primo lotto della nuova scuola media) e a tutto lo staff dell'Ufficio Istruzione e Cultura che ha lavorato per la buona realizzazione sia della parte burocratica che per la realizzazione dell'evento. La cerimonia ha visto premiare 18 ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, 16 giovani delle scuole secondarie di secondo grado e ben 12 neo laureati. Tutti gli studenti, a seconda del risultato ottenuto, riceveranno nei prossimi giorni la borsa di studio che a seconda del risultato varierà dai 150 ai 400 euro per un impegno economico totale di euro 12.400. Mi sia consentito considerare tra l'altro che il nostro comune è uno dei pochi che premia anche le lauree sia triennali che specialistiche. Un grazie sincero, oltre ai Consiglieri Comunali e agli Assessori presenti, va alla Dirigente del nostro Istituto Comprensivo che non ha mancato a sottolineare, con la sua presenza e i suoi interventi, l'impegno di tutti.

«Oltre tutto questo -ha ricordato il sindaco Antonello Basegggio- considerando il periodo particolare, l'Amministrazione ha deciso quest'anno di ringraziare e premiare anche chi non ha ottenuto i massimi risultati ma che per pochi centesimi non sono stati accolti dal bando. Per tutti loro sono stati assegnati dei buoni per poter gustare prelibate cene e gustosi pranzi presso le strutture ricettive e ristorative del nostro comune. Mi sia consentito dunque ringraziare tutte le attività che hanno accolto in sincerità e gioia l'appello del Sindaco. Grazie dunque ai diversi ristoranti, trattorie e pizzerie tra le quali: le Querce, Miceon, la Pesa, da Sergio, Rosa e Gian, Arlecchino, da Marchi e il Becher».

GRAZIE ANCORA A TUTTI: alle famiglie, ai convenuti, a chi ci ha aiutato ed ospitato, a chi ha lavorato e a chi ci ha sostenuto e a: Anna Paola, Giulia, Leonardo, Edoardo, Nadia, Tiziana, Filippo, Elisabetta, Irene, Elisa, Chiara, Maddalena, Erica, Ilaria, Gaia, Alessandra e Davide. Ed ancora GRAZIE a Carlo, Jacopo, Paolo, Martina, Benedetta, Alessandro, Laura, Tommaso, Elettra, Luca, MariaLetizia, Laura, Sofia, Matilde, Vera, Laura, Amelia, Francesco... e Emma, Carola, Francesco, Jin Yi, Veronica, Mattia, Lara, Valentina, Giulia, Elisa, Chiara, Marta, Alessandra, IlariaLudovica, Elena, Ines, Gabriele, Nadia, Roberta, Davide...