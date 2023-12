Il Comune di Ponzano Veneto supporta con 50.000 euro il futuro didattico dell'Istituto Comprensivo Statale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Comune di Ponzano, con delibera unanime di Giunta, ha deciso di sostenere attivamente, tramite lo stanziamento di 50mila euro, l'Istituto Comprensivo Statale Scuola Primaria e Secondaria di I grado per l'anno scolastico 2022/2023, confermando così il proprio impegno nel promuovere l'educazione e l'offerta formativa sul territorio. L'Amministrazione Comunale, in coerenza con le linee guida ministeriali ed in continuità con gli anni precedenti, ha dunque valutato positivamente le richieste in precedenza avanzate dall'Istituto Comprensivo dimostrando in tal modo un costante interesse nel miglioramento delle attività didattiche e della qualità dell'istruzione. In particolare, il Comune ha concesso i seguenti contributi economici: - 22.000 euro destinati a coprire le spese generali di funzionamento amministrativo e didattico dell'intero Istituto, comprese utenze telefoniche, cancelleria e spese varie d'ufficio; - 4.000 euro finalizzati all'acquisto di materiali didattici di facile consumo per i quattro plessi di scuola primaria e per il plesso di scuola secondaria di I grado; - 21.000 per sostenere le attività opzionali previste dal Piano dell’Offerta Formativa, ampliando così l'offerta didattica; - 3.000 euro per favorire l'integrazione scolastica e sociale degli studenti, in particolare per chi affetto da disabilità, sia nella scuola primaria che in quella secondaria di I grado. La spesa complessiva di 50.000 euro, che sarà erogata entro la fine del 2023, sarà coperta da risorse specifiche garantendo trasparenza e tracciabilità delle risorse al fine di garantire un tempestivo supporto all'Istituto Comprensivo per promuovere un'istruzione di qualità e favorire lo sviluppo e la crescita degli studenti del territorio. Il sindaco di Ponzano Veneto, Antonello Baseggio: «Il futuro della nostra comunità è strettamente legato all'educazione e alla formazione dei nostri giovani. Con questa delibera confermiamo quindi il nostro impegno nel sostenere l'Istituto Comprensivo Statale con l’obiettivo di garantire ai nostri studenti un ambiente di apprendimento stimolante e risorse adeguate volte a sviluppare le loro potenzialità. L'istruzione è la chiave per un futuro prospero e questa Amministrazione Comunale è determinata ad investire nelle generazioni future per costruire una società sempre più forte e preparata».