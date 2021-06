Ponzano, nuova illuminazione: sostituiti 760 lampioni

Dopo alcuni aggiustamenti e risolte alcune criticità, iniziano a vedersi i primi risultati del nuovo impianto di illuminazione a Ponzano Veneto. Ad oggi sono stati sostituiti 760 corpi illuminanti su 2735 grazie all'intervento di tre squadre sul territorio che saliranno a sei nei prossimi giorni. La programmazione prevede innanzi tutto la sostituzione di tutti i punti luce in buono stato per poi procedere successivamente alla sostituzione dei pali danneggiati. Terminato questo lavoro verranno sostituite le vecchie linee obsolete costituite ancora da pali in cemento con linee elettriche aeree attraverso nuovi pali e realizzando linee interrate (in alcune aree questo lavoro avverrà in collaborazione con la stesura della fibra ottica per evitare successivi lavori).

Tutti i lampioni saranno dotati di matricola per le eventuali segnalazioni di mal funzionamento che comunque dovrebbe essere già verificato da un controllo a remoto via radio attraverso una nuova tecnologia montata su tutti i punti luce che avviserà la ditta Eurogroup ed il Comune del mancato funzionamento. Quando il tutto sarà a regime si procederà all'implementazione di tutte le aree e le vie già predisposte ma non ancora illuminate. Il Comune infine ha deciso di passare strada per strada e via per via affinchè ogni proprietà privata garantisca la manutenzione del verde e delle alberature evitando di intralciare la luminosità dei nuovi impianti di illuminazione stradale. A breve dunque l'Ufficio Tecnico e la polizia locale provvederanno alla segnalazione delle criticità e provvederanno successivamente (dopo aver avvisato e segnalato) alla sanzione in caso non si intervenga in tempo "accettabile".