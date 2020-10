Ubriaco dopo l'aperitivo, tampona un'auto: 49enne nei guai

Patente ritirata, una denuncia per guida in stato di ebrezza, una multa salatissima e il fermo amministrativo del suo mezzo per almeno sei mesi. E' costato davvero molto caro ad un 49enne di Preganziol, un banale incidente avvenuto nella serata di venerdì, poco dopo le 21, all'altezza della rotatoria tra la Postioma, via Roma e via Camalò. L'uomo, evidentemente reduce da una bevuta, era alla guida di una Renault Modus e stava percorrendo via Camalò: a causa dell'alcool ingurgitato non si è reso conto di un'auto, un'Alfa Romeo, ferma all'ingresso della rotatoria e l'ha violentemente tamponata. Sul posto, per svolgere i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Il 49enne, sottoposto ad alcooltest, ha fatto segnare un tasso alcolemico pari a 1,28 gr/l.

Nel pomeriggio di venerdì la polizia locale di Ponzano Veneto, coordinata dal comandante Mosè Crema, ha inoltre sequestrato l'auto e sanzionato con una multa di circa mille euro, un 57enne. L'uomo viaggiava al volante della sua Opel senza assicurazione e la revisione risultava scaduta. L'uomo si è giustificato dicendo di non avere il denaro per pagare le spese relative al suo mezzo.