Stroncato da un sarcoma, muore pubblicitario 61enne

Grave lutto a Portobuffolè per la scomparsa di Roberto Marin, stroncato a 61 anni da un sarcoma che gli era stato diagnosticato solo venti mesi fa. Marin, noto per la sua attività di pubblicitario, era originario di Annone Veneto e proprio qui lunedì alle 15 verranno celebrati i funerali, presso la chiesa di San Vitale Vecchia. L'uomo si è spento presso l'hospice "Casa dei Gelsi" di Treviso; lascia le figlie Elena e Giulia, di 38 e 31 anni; le sorelle Luisa, Claudia e Gabriella, il fratello Dino e la ex moglie Tatiana. Qualche giorno fa, sempre a causa di un tumore, era mancato il cognato del 61enne, ovvero l'imprenditore opitergino Angelo Brescancin. Aveva 55 anni ed era noto per essere membro del direttivo dei Grifoni Rugby.