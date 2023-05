Come evitare furti e truffe: gli anziani "a lezione" dai carabinieri

Nel pomeriggio di lunedì 8 maggio, all'interno della sala delle associazioni di Possagno, il Maggiore Enrico Zampolli, Comandante della Compagnia di Castelfranco Veneto e il Maresciallo Maggiore Tiziano Cheloni, Comandante della Stazione di Pieve del Grappa, hanno svolto un incontro informativo, organizzato dalla locale amministrazione comunale, sul delicato tema dei furti e delle truffe ai danni degli anziani. Durante l'iniziativa, a cui hanno presenziato 100 persone circa, i due rappresentanti dell'Arma hanno trattato le modalità più comuni attraverso le quali vengono consumati furti e truffe in abitazione, fornendo consigli pratici e utili su come prevenire tali reati. L'attenzione è stata rivolta particolarmente sull'importanza di segnalare immediatamente all'utenza telefonica di emergenza 112 ogni elemento o presenza in grado di destare sospetti, in un costante e continuo rapporto di collaborazione tra cittadini e carabinieri. L'intervento informativo dell'Arma è stato molto apprezzato dalla comunità di Possagno, che ha rivolto numerose domande al Maggiore Zampolli e al Maresciallo Cheloni, ben lieti di rispondere ai vari quesiti, facendo riferimento a casi ed esempi concreti molto utili per comprendere gli argomenti trattati.