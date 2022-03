Vittorio Veneto tappezzata di post-it e frasi dedicate al buonumore

Aforismi e grandi citazioni dedicate al buonumore hanno tappezzato i muri e le case del centro storico di Vittorio Veneto nella giornata di martedì 22 marzo. Un blitz romantico ed artistico ad opera di un autore rimasto anonimo. Unica firma, presente su tutti i bigliettini colorati lasciati in città, una faccina che sorride.

"Buongiorno a chi anche oggi decide di mettere il buon umore al primo posto", "Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso" e "Coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo di solito lo fanno con un semplice sorriso". Citazioni di Steve Jobs e Nelson Mandela ma anche semplici frasi di positività e incoraggiamento arrivate fino alla scalinata del municipio di piazza del Popolo. Una piacevole sorpresa per i residenti di Vittorio Veneto, incuriositi e divertiti dall'iniziativa che ha inclassato anche il plauso dell'amministrazione comunale. Un tocco di colore e gioia in città in tempi di sicuro non facili.