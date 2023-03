Albero da potare, modifiche al traffico in centro a Montebelluna

Nelle giornate di lunedì 13 e martedì 14 marzo la viabilità su via Montello e Vial D’Amore in centro a Montebelluna subirà una serie di importanti modifiche per permettere la potatura con camion-piattaforma di un albero all'incrocio tra le due strade.

Dalle ore 8.30 alle 18 nel tratto interessato sarà sospeso il transito pedonale sul marciapiede di via Montello. Sospeso anche il transito ad auto e veicoli sulla corsia ovest di via Montello, dall’intersezione con Vial D’Amore all’intersezione con Viale Matteotti.

I veicoli provenienti da nord (direzione Biadene- Montebelluna centro) saranno deviati su Vial D’Amore, fatta eccezione per gli autobus che potranno continuare diritti, mediante il supporto viario di movieri in loco. Infine sarà sospeso il transito veicolare e pedonale in Vial D’Amore, garantendo in quel momento l’apertura totale di Via Montello.