Festa dell’Albero 2022 di Legambiente: lunedì 21 novembre si inaugurano due nuove aree verdi

Lunedì 21 novembre in occasione della Festa dell’Albero, il circolo Legambiente Treviso assieme al Comune di Povegliano e alle scuole del territorio, inaugureranno due nuove aree verdi urbane nella frazione di Sant’Andrà di Povegliano. Alle ore 10 verranno piantati i primi alberi del “Bosco In Divenire” presso la Scuola dell’Infanzia San Raffaele di via Venezia, con il coinvolgimento delle scuole locali, gli alunni, genitori e cittadini, 30 nuovi alberi e nei prossimi mesi sorgerà il nuovo bosco urbano “In Divenire”; sarà fruibile dai bambini della vicina scuola e dalle persone che cercano un luogo di meditazione e di tranquillità immersi nella natura.

Alle ore 11.00 ci si sposterà in via Borè, presso il Centro Sociale per l’inaugurazione del Progetto “Più Vicini” che ha permesso di poter piantare alberi autoctoni, installare alcune panchine, costruire una fontana e adeguare la zona dei parcheggi. Anche in questo caso, una nuova area verde messa a disposizione dei pazienti in attesa della visita dal medico e di tutte le famiglie e le persone del quartiere che potranno avere perciò un nuovo centro di aggregazione all’aria aperta che rivitalizza la zona.

La Festa dell’Albero, la storica campagna di Legambiente, quest’anno è giunta alla sua ventisettesima edizione e si svolgerà tra il 18 e il 21 novembre 2022. Un appuntamento che, anno dopo anno, assume un’importanza sempre maggiore per il fondamentale ruolo degli alberi nel mitigare la crisi climatica: aiutano a compensare la CO2, fungono da filtri biologici per gli inquinanti atmosferici, rappresentano uno scrigno di biodiversità. Non solo, gli alberi e il verde devono svolgere un ruolo sempre più importante nella rigenerazione delle nostre città.

L’associazione ha lavorato per promuovere il tema degli alberi e il contrasto alla crisi climatica anche grazie al progetto Life Terra e alla bellissima iniziativa Music for the Planet insieme alla cantante Elisa. Da questa collaborazione è nata una raccolta fondi, che ha viaggiato quest’estate con il tour dell’artista – coinvolgendo circa 180 volontari e volontarie di Legambiente in occasione di 31 concerti - e che proseguirà per sostenere alcune delle prossime messe a dimora di Festa dell’Albero e contribuire agli obiettivi del Life Terra.

Piantare l’albero giusto nel posto giusto rende la nostra azione davvero efficace e ci consente di inserire gli alberi nel contatore Life Terra. Grazie a questo progetto, ogni iniziativa realizzata può contribuire all’obiettivo di piantare 9 milioni di alberi in Italia e gli alberi messi a dimora potranno essere facilmente geolocalizzati durante l'iniziativa. L’attività ha lo scopo di coinvolgere la cittadinanza nella messa a dimora di tante nuove piante, nella sensibilizzazione e nella diffusione dei comportamenti utili per contribuire a costruire un presente e un futuro realmente sostenibili.