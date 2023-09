Povegliano in lutto, addio a Gabriele Marinel: era "l'uomo delle istituzioni"

E' scomparso improvvisamente all'affetto dei suoi cari Gabriele Marinel, per tutti "l'uomo delle istituzioni". Nato il 23 Novembre del 1940 a Povegliano, Gabriele ha lavorato per 40 anni all'ufficio anagrafe del comune di Povegliano. E' stato il sacrestano della chiesa di Povegliano dal 1982 fino all’ultimo, sempre attivo nella comunità e in parrocchia. «Come amministratore sono stato in Comune per ben 30 anni, di cui 20 come assessore, il nostro rapporto è sempre stato molto schietto, costruttivo, leale, fiducioso» così lo ricorda Giacomo Baron in un messaggio alle figlie, Giovanna e Chiara.

«Nel 1991 portai in approvazione in Consiglio il primo piano di protezione civile e assegnai a lui il compito di responsabile per l’ avvio delle procedure di soccorso nei casi di "mini calamità, era inverno e durante la notte la neve raggiunse 30 cm di altezza anche sulle strade. Gabriele mi telefonò alle 3 di mattina per chiedermi da quale strada avrebbe dovuto iniziare la pulizia con la ditta».

«Gabriele dispensava lezioni di vita, fatte di massime, di rimproveri, di richiami all'ordine, ma anche di pensieri mai banali, di riflessioni su attualità e politica, di poesie e di emozioni, fino a vedergli luccicare gli occhi in rare e preziose occasioni»: così, invece, lo ricorda un suo chirichetto. Si era sposato a Santandrà con Anna Genovese, infermiera, nel 1975. Si è spento per un male improvviso: lascia le figlie Chiara e Giovanna. Il funerale sarà celebrato domani, 20 settembre, alle 15 presso la chiesa parrocchiale di Povegliano.