Anche Povegliano e Possagno aderiscono al servizio cimiteriale integrato

Sono ormai 23 le Amministrazioni comunali che hanno scelto di affidare la gestione dei servizi cimiteriali a Contarina, che oggi si occupa di 65 cimiteri presenti nel territorio servito. Gli ultimi, in ordine di adesione, sono Povegliano e Possagno che, nell’ambito della specifica convenzione sottoscritta con il Consiglio di Bacino Priula, hanno affidato i servizi cimiteriali a Contarina. L’azienda di proprietà dei Comuni gestisce tutti gli aspetti del servizio, curando la manutenzione delle strutture presenti nei Comuni aderenti, la relazione con gli utenti e gli aspetti amministrativi. Inoltre, organizza e realizza le operazioni di sepoltura e gestisce le scadenze delle varie concessioni.

Attività seguite da personale specializzato, partendo da una considerazione fondamentale: i cimiteri sono luoghi che custodiscono il ricordo, la memoria, la storia delle persone, delle loro famiglie e delle comunità e per questo meritano un approccio e un’attenzione particolari. Cittadini, visitatori e operatori del settore devono comprendere che il cimitero, al pari di altri spazi pubblici, è un luogo dove ci si prende cura delle persone: di chi non è più con noi e di chi è rimasto.

La specifica convenzione siglata con il Bacino Priula garantisce standard di servizio omogenei per tutti i Comuni convenzionati, che in questo modo possono usufruire di interventi efficaci e collaudati nel tempo. Inoltre, avere un servizio uniforme tra più Comuni è utile anche per ottimizzare e risolvere in maniera più rapida e sicura eventuali problematiche.

«Stiamo lavorando con l'obiettivo di creare un modello integrato di bacino che coinvolga tutti i 49 Comuni interessati. Ad oggi, abbiamo già superato la copertura di oltre metà degli abitanti, servendo più di 320.000 cittadini. Ricordo che la volontà del Consiglio di Bacino Priula è quella di garantire, attraverso la sua partecipata Contarina, servizi efficienti, creando valore in favore del territorio» ha dichiarato il presidente del Consiglio di Bacino Priula, Giuliano Pavanetto.

Il servizio di Contarina garantisce cimiteri più accoglienti e curati da un lato e dall’altro anche una pianificazione degli spazi presenti nei cimiteri, con un’ottica di sviluppo di lungo periodo. I servizi cimiteriali, infatti, stanno mutando verso nuove tipologie di sepolture con un cambiamento nelle modalità di fruizione dei campisanti. Tra le varie attività svolte per la tutela e la valorizzazione del patrimonio cimiteriale, Contarina propone anche il servizio di pulizia e lavaggio delle sepolture private, che, attraverso prodotti specifici, permette di riportare alla luce incisioni e decori delle lastre di sepoltura usurate dal tempo.

Un’iniziativa che consente di recuperare anche la memoria di personaggi storici nati nel nostro territorio. Già nel 2022 Contarina aveva realizzato un importante lavoro di riqualificazione della tomba di uno dei più illustri cittadini di Riese Pio X, il comandante partigiano Primo Visentin - Masaccio, Medaglia d’oro al Valor Militare. Un’attività che è proseguita anche nel comune di Povegliano che ha voluto valorizzare le tombe di alcuni personaggi storici che riposano nel territorio comunale. Tra queste, emerge quella del garibaldino Placido Fabris, nato a Povegliano e qui sepolto dopo la sua morte avvenuta nel 1907.

«Da molto tempo cercavamo una soluzione che consentisse di ridare dignità e valore a queste sepolture così importanti per il nostro territorio - ha dichiarato il sindaco di Povegliano Rino Manzan - Grazie all’intervento di riqualificazione recentemente concluso, questo obiettivo è stato finalmente raggiunto. Siamo davvero soddisfatti del risultato e desideriamo ringraziare Contarina e tutti i suoi addetti per la professionalità, l'attenzione e il grande rispetto dimostrati durante tutto il percorso».

Commenta Valerio Favero, sindaco di Possagno «Sono diverse le convenzioni in essere tra il nostro Comune e Contarina, dall’illuminazione pubblica alla gestione della videosorveglianza, nelle quali l’azienda ha dimostrato professionalità e competenza. Da poco è iniziata la nuova esperienza nella gestione del cimitero, luogo estremamente delicato e di fondamentale importanza per l’intera comunità, in cui ognuno di noi ricorda i propri cari. Siamo certi che Contarina saprà usare la stessa cura e dedizione anche nello svolgimento di queste mansioni garantendo la giusta sensibilità e attenzione nei confronti dei nostri cittadini».