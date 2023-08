Piscine di Montebelluna, quasi pronto il pozzo artesiano

Sono ormai in dirittura i lavori per la realizzazione del pozzo artesiano che servirà per potenziare l’alimentazione idrica degli impianti natatori "Chiara Giavi" di Montebelluna. Un intervento tanto atteso, che ha recentemente richiesto un’integrazione di spesa per circa 9 mila euro. Durante i lavori di realizzazione, infatti, si è reso necessaria sia una perizia suppletiva che approfondire la perforazione per raggiungere la sorgente situata nella falda acquifera sottostante. Con l’integrazione, il costo dell’intervento complessivo raggiunge l’importo di 150 mila euro circa.

«L’intervento - commenta l'assessore ai Lavori pubblici, Adriano Martignago - si concluderà nelle prossime settimane, e servirà per integrare l’alimentazione idrica delle due centrali e sarà a servizio di tutte le vasche dell’impianto: questo permetterà un maggiore approvvigionamento con notevoli ricadute positive anche sul piano dei costi».

Spiega il sindaco, Adalberto Bordin: «Con questa integrazione, portiamo a termine un’opera molto attesa dai gestori della piscina e dall’amministrazione comunale, che si aggiunge agli importanti lavori di manutenzione straordinaria che si stanno completando e che hanno dapprima interessato la parte meccanica e in questo periodo quella elettrica: un intervento necessario, che si è svolto sotto la supervisione degli uffici tecnici comunali, che ringrazio, e che restituisce qualità e sicurezza alle piscine».