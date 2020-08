L'artista Alessandra Pozzobon dona una iconografia di San Floriano ai vigili del fuoco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L'artista trevigiana Alessandra Pozzobon, che dal 9 agosto al 30 agosto espone delle apprezzatissime rappresentazioni iconografiche Mariane nell’Antiquarium della “Vicinia” di Camporosso in Valcanale, ridente frazione del comune di Tarvisio (UD), riscuotendo un grande successo e moltissime visite, in occasione del Ferragosto ha voluto restituire la visita fattale dai Vigili del Fuoco Volontari alla sua mostra. L’artista, accompagnata dal Segretario Generale della prestigiosa Accademia Internazionale Costantiniana delle Scienze Mediche, Giuridiche e Sociali di Roma, Dott. Daniele Mariutto, e dal Presidente della Vicinia di Camporosso, geom. Maurizio Lattisi, quale ringraziamento per la loro importante opera di volontariato e quale dimostrazione d'apprezzamento per il loro lavoro ed i sacrifici durante le emergenze, specialmente in questo periodo difficile per tutti, ha consegnato nelle mani del Comandante Dott. Claudio Sorato una iconografia del Santo Protettore dei Vigili del Fuoco Volontari, San Floriano.

Dietro l’icona, l’artista, oltre alla certificazione d’autenticità dell’opera, ha voluto scrivere anche una dedica che recita: “Iconografia di San Floriano, ai Vigili del Fuoco Volontari di Camporosso in Valcanale (Saifnitz) con molti ringraziamenti per la loro preziosissima opera, in occasione della mia mostra presso la Vicinia, essendo Comandante il Dott. Claudio Sorato”. Una piccola testimonianza per un grande ed importante impegno di protezione e sicurezza per noi tutti.