Il Prefetto Laganà lascia Treviso, il saluto di Marcon: «Grazie di tutto e buon futuro»

Il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, ringrazia e saluta pubblicamente il Prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà e augura buon lavoro al nuovo Prefetto, Angelo Sidoti. “Ci tengo personalmente a ringraziare Maria Rosaria Laganà, Prefetto di Treviso, che andrà ora a ricoprire lo stesso ruolo a Brescia, per il lavoro svolto in questi anni. Non era facile gestire tutte le problematiche della pandemia ma abbiamo affrontato insieme, nella piena collaborazione tra Istituzioni, numerose criticità, dalla gestione delle scuole al trasporto pubblico locale, ai temi economici, all’ordine pubblico e alla sicurezza del territorio.

"Fondamentale nel condividere di volta in volta le tematiche da affrontare, abbiamo lavorato molto bene insieme, sia nella gestione delle urgenze legate al Covid-19 che anche, recentemente, di quelle della sicurezza stradale per evitare le morti sulle strade – spiega Marcon – Le auguro dunque buon lavoro nel suo nuovo incarico, che sono certo ricoprirà con la stessa professionalità e dialogo interistituzionale. E sono certo che anche lei porterà con sé la positiva esperienza di questi anni trascorsi a Treviso e ricorderà la Marca per il suo slogan 'se la vedi t’innamori'“.

"Benvenuto allora ad Angelo Sidoti – continua Marcon – e buon lavoro. Sono certo che proseguiremo l’importante dialogo tra Istituzioni per rispondere con concretezza alle istanze dei cittadini trevigiani. Confido di poterlo incontrare al più presto per condividere con lui riflessioni sulla Marca Trevigiana”.

Il saluto della Cgil

“Un ringraziamento convinto alla dott.ssa Maria Rosaria Laganà per l’operare schietto e significativo, che ha contribuito ad affrontare e superare difficili e complesse situazioni nel corso dell’incarico nella nostra provincia. L’augurio di buon lavoro al dott. Angelo Sidoti, nuovo Prefetto di Treviso, nella speranza di proficua collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, in particolare nell’agire prioritariamente sulla questione della sicurezza nei luoghi di lavoro”. Queste le parole di Mauro Visentin, segretario generale della CGIL, a nome della Camera del Lavoro di Treviso.

Gli auguri di Confcommercio

La Confcommercio tutta, sia a livello provinciale che mandamentale, appena appresa la notizia dalla stampa della partenza del Prefetto Maria Rosaria Laganà, ha espresso ringraziamento e riconoscenza per l’intenso “lavoro istituzionale svolto nel territorio”. Il Commissario di Unascom-Confcommercio Tullio Nunzi ha inviato una missiva ufficiale esprimendo, a nome di tutte le categorie rappresentate, il ringraziamento per aver condotto “con sensibilità e competenza, durante tutta la pandemia, un confronto costruttivo che ha compreso le esigenze delle imprese del terziario, le più colpite dalla pandemia, non senza dimenticare l’importante tema della parità di genere, cui il Prefetto ha prestato molta considerazione”.

Sincero e grato il saluto espresso dal Presidente di Ascom-Confcommercio Treviso Federico Capraro, che ha rivolto personalmente al Prefetto sentite parole di stima: “Come leggo Lei avrà sempre Treviso nel cuore e di questo sono felice. Molti di noi - ed io sicuramente - avremo sempre il Prefetto Laganà nel cuore perché non è stato solo un Prefetto ma una guida straordinaria al nostro fianco in un momento in cui avevamo bisogno di certezze e indicazioni. Grazie di tutto quanto ha fatto e soprattutto di come l’ha fatto. Sempre grato con infinita stima”.

Il pensiero del CSV Treviso

"A nome del Centro Servizi per il Volontariato ringrazio il Prefetto Maria Rosaria Laganà per il grande lavoro svolto nell’ottica delle sinergie di rete con il mondo del Terzo Settore della provincia. Una cooperazione determinante per la valorizzazione del ruolo del Volontariato al servizio del territorio in un periodo segnato dalle criticità della pandemia. Benvenuto e buon lavoro al nuovo Prefetto Angelo Sidoti con il quale ci auguriamo di continuare i percorsi intrapresi”. Queste le parole di Alberto Franceschini, Presidente CSV Belluno Treviso.