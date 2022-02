Centro Leonardo 2.0: a Preganziol la nuova sede del Centro di Medicina

Nuova acquisizione a Preganziol per Centro di medicina, rete di strutture sanitarie private e convenzionate leader in Veneto, che porta a 9 le sedi nella Marca e consolida il suo primato come realtà provata di eccellenza nel territorio dove è nata 40 anni fa. “Puntiamo ad essere riferimento di prossimità per la salute dei cittadini, che trovano quei servizi di prima necessità sul territorio come le visite specialistiche e gli esami, demandando ai nostri centri hub provinciali i servizi di maggior complessità. Nella clinica ambulatoriale di Villorba possiamo trovare sia la chirurgia in day surgery sia troveremo a breve la diagnostica ad alto campo – spiega l’AD Centro di medicina, Vincenzo Papes – la nuova sede di Preganziol, oltre al poliambulatorio ed alla diagnostica ecografica, a breve verrà arricchita di un punto prelievi collegato al nostro laboratorio analisi hub regionale situato a Conegliano, in grado di processare ogni tipo di esame oltre ad effettuare screening per la pandemia da Covid-19”.

La realtà assorbita dal Gruppo è il Poliambulatorio Centro Leonardo 2.0 di via Dante Alighieri, 1, in centro a Preganziol. Si tratta di una struttura ad indirizzo polispecialistico - tra i professionisti del poliambulatorio il dottor Giuseppe Favretto, cardiologo stimato e apprezzato sul territorio - con diagnostica ecografica ginecologica avanzata (Ecografia 3D Ultrascreen). Situata al piano terra nello stesso stabile in cui è presente la medicina di gruppo, è stata inaugurata nel 2015 dal dottor Donatello Caverzan, bellunese di origine e trevigiano di adozione. “Negli anni abbiamo fidelizzato gli specialisti in un poliambulatorio completo, con 20 branche, diventando il principale punto di riferimento per la salute dei pazienti in questo territorio – spiega il dottor Donatello Caverzan, fondatore di Poliambulatorio Centro Leonardo – Arrivato a 75 anni di età, di cui 50 di lavoro, ho pensato di cedere la mia creatura ad chi mi desse garanzie di farle fare un salto di qualità. Per me il network Centro di medicina potrà dare ai pazienti più rapidità nelle risposte e maggiore efficienza”.

Poliambulatorio Centro Leonardo 2.0 di Preganziol diventa così la 9^ struttura di Centro di medicina nel trevigiano (già presente a Conegliano, Vittorio Veneto, Pieve di Soligo, Oderzo, Montebelluna, Castelfranco Veneto, Mogliano e Villorba) e la 35 esima del Gruppo (in 10 province, le 7 del Veneto, oltre a Pordenone, Ferrara e Reggio Emilia). Con questo nuovo ingresso sale anche il numero degli specialisti in rete, oltre 1600, e dei dipendenti, che sfiora quota 850. Gruppo Centro di medicina è oggi punto di riferimento per oltre 1 milione e mezzo di pazienti coprendo tutti i servizi e gli ambiti della filiera della salute.

“Siamo consapevoli che in questo contesto economico generale o si cresce o si chiude. La strada che abbiamo imboccato noi è quella della aggregazione, ossia l’unione delle forze del territorio, che ci consente di fare fronte all’avanzata dei grossi gruppi finanziari nel nostro comparto storico di appartenenza. – commenta Vincenzo Papes, AD Gruppo Centro di medicina – Il nostro modello di crescita è imprenditoriale. Si fonda su investimenti in tecnologia, dando continuità alle realtà storiche del territorio, ma soprattutto incentrato sul valore delle risorse umane, coltivando professionalità e competenze presenti in loco, delle quali i pazienti hanno fiducia per serietà e affidabilità".