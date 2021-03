Preganziol, lunedì parte il cantiere di fronte all'Hotel Magnolia

Nuovo cantiere sul Terraglio, di fronte all'Hotel Magnolia a Preganziol, a partire da lunedì 22 marzo. Il lavoro consisterà nella realizzazione di un bypass per far transitare e scorrere l'acqua, che ora ristagna nel fossato e negli spazi degli immobili ad ovest del Terraglio, nel fossato ad est verso via Collegio e verso sud.

L'importo previsto è pari a 97.500 euro, circa metà dei quali sono stati messi a disposizione dall'ipermercato Lando. Esso infatti, dopo aver ampliato la superficie di vendita (sempre all'interno dell'immobile attuale, senza quindi un ampliamento dell'edificio in sé) a seguito di una procedura di V.I.A., ha dovuto riversare sul territorio alcune compensazioni, fra le quali appunto anche la contribuzione per le messa in sicurezza idraulica della zona. L'altra metà della cifra è finanziata dal Comune con risorse proprie. L'intervento non comporterà la rottura della sede stradale, poiché le prescrizioni date da ANAS non consentono di interrompere la transitabilità della statale: pertanto il tubo sarà immesso al di sotto della carreggiata tramite un'operazione di spingimento.

"I lavori, che dureranno 45 giorni, sono attesi da tempo e si inseriscono in quadro più ampio di azioni per la messa in sicurezza idraulica del territorio che l'Amministrazione sta mettendo in essere da anni. In particolare questo intervento andrà a mitigare il rischio idraulico (ed i conseguenti importanti disagi patiti in questi anni a causa degli allagamenti) dagli utenti che vivono quella zona. Siamo davvero soddisfatti di questo ulteriore risultato, che sarà raggiunto senza disagi per l'utenza stradale. Il nostro programma per la tutela idrogeologica del territorio continua", dichiara l'assessore ai LL.PP. Riccardo Bovo.