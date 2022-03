Preganziol, terminati i lavori alle palestre dei plessi Franchetti e Foscolo

Si è conclusa nei giorni scorsi buona parte dei lavori che interessano le due palestre scolastiche comunali del plesso Franchetti a San trovaso e Foscolo a Preganziol, che tornano quindi agibili e frequentabili sia per le attività scolastiche che per quelle delle associazioni nel pomeriggio. Anche questi cantieri hanno purtroppo patito le difficoltà collegate alle dinamiche economiche del momento, che hanno provocato un ritardo di circa 5 mesi nella conclusione dei lavori.

Gli interventi eseguiti in entrambe i cantieri riguardano la messa in sicurezza sismica e l'efficientamento energetico delle palestre, con un quadro economico importante in ognuno dei due casi: 430 mila euro presso la primaria a San Trovaso e 900 mila euro presso la secondaria di primo grado a Preganziol. Anche la riqualificazione degli spazi è stato un aspetto fondamentale degli interventi: abbiamo infatti provveduto alla ridipintura totale degli ambienti ed alla sostituzione della pavimentazione e di alcune strutture (canestri, etc...). Tutti e due gli interventi sono il primo stralcio di un più ampio programma di lavori che si svilupperà, a partire dai mesi estivi, con l'intervento di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del corpo aule a San Trovaso e successivamente di quello della scuola "media" Foscolo.

"Riconsegniamo agli studenti, ai giovani ed alla cittadinanza un patrimonio interamente riqualificato (a San Trovaso manca l'intervento esterno di completamento del cappotto) che li può ora accogliere in maniera sicura e più decorosa, in edifici a bassissime emissioni e quindi più ecocompatibili", dichiarano il Sindaco e l'Assessore i LLPP Riccardo Bovo. "La nostra azione proseguirà ora con i corpi delle scuole per portare a compimenti un percorso di messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento di tutto il patrimonio scolastico iniziato qualche anno fa nel corso del primo mandato".