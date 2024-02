Terraglio, strisce pedonali al buio: «In arrivo due nuovi impianti di illuminazione»

Sono stati avviati mercoledì 7 febbraio, i lavori per l'installazione di due nuovi impianti di illuminazione sugli attraversamenti pedonali sul Terraglio nel centro di Preganziol. Il sistema, di ultima generazione, crea un fascio di luce sulle strisce pedonali in maniera simile a quanto già avviene a Frescada e Le Grazie: sono stati infatti installati nuovi fari laterali e sul pastorale che, grazie ad un sensore di prossimità, aumentano l'intensità della luce all'avvicinarsi di un pedone.

Nel corso della prossima settimana i lavori proseguiranno con l'installazione di nuovi segnali retroilluminati (quelli posti più in alto, sopra la carreggiata), corredati da luci lampeggianti. L'intervento, dal costo di circa 20mila euro, era già previsto sin dall’inizio dopo la conclusione dei lavori sulla pubblica illuminazione (che si prevedeva nel mese di gennaio 2024 e che nei fatti è avvenuta ufficialmente lo scorso 17 gennaio). Continua l'impegno dell'amministrazione per una miglior sicurezza dell'utenza debole della strada, consapevoli però che tale intervento non azzererà il pericolo nell'attraversare una strada trafficata come il Terraglio.

Il commento del sindaco

«Siamo consapevoli del fatto che l'incidente dello scorso 6 dicembre è stato un vero choc per la nostra comunità - conclude Paolo Galeano, primo cittadino di Preganziol - il semplice cambio delle lampadine bruciate non era sufficiente e non era per noi una risposta valida. Abbiamo preferito installare un impianto completamente nuovo, come era in programma, perché davvero si arrivasse a un risultato sostanziale. A lavori conclusi e dopo aver già effettuato una raccolta di dati del traffico in termini di velocità ed intensità, sarà convocata la relativa commissione consiliare per analizzare, insieme alle minoranze, le eventuali ulteriori implementazioni da apportare sull'attraversamento pedonale più a nord, in concorrispondenza dell'incrocio sul Terraglio con via Montegrappa e via Alighieri».