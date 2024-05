Il dolore per la scomparsa improvvisa di Lisa, decine di messaggi di cordoglio

Grande il cordoglio per la scomparsa improvvisa di Lisa Labbrozzi, la manager 39enne, dirigente di Forza Italia e componente del Cda di Contarina, trovata senza vita lunedì mattina nella sua abitazione di Casale sul Sile. In queste ore sono decine i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia, duramente colpita da una tragedia piombata come un fulmine a ciel sereno e ancora inspiegabile. La data dei funerali non è ancora stata fissata ma non si esclude possa essere venerdì 17, il giorno del 40esimo compleanno della donna. Nel frattempo sono stati numerose le dediche per ricordare Lisa.

"Ci sono notizie che non lasciano spazio nemmeno al respiro" ha scritto l'imprenditore preganziolese Gianni Cestaro "La perdita di Lisa, per di più in una maniera così improvvisa, ci lascia tutti attoniniti e senza parole. In un momento di dolore così profondo ci stringiamo tutti alla sua famiglia, ai suoi amici e colleghi e chiediamo a tutti voi un pensiero per accompagnarla in questo suo viaggio. Il tuo sorriso e la tua energia mancheranno tantissimo. Che la terra ti sia lieve".

"Ho appreso con sgomento della scomparsa prematura dell’amica Lisa Labbrozzi e sono ancora incredulo" ha scritto Dino Vecchiato, esponente di Foza Italia a Preganziol "Lisa, da più di un decennio, è stata compagna di tante avventure politiche che si sono tramutate in sincera amicizia. Con lei e altri amici, abbiamo fondato la lista civica Impegno Comune Preganziol. Il suo modo solare di porsi mi ha fatto conoscere tantissime belle persone e il suo carico umano e professionale ha fatto una grande differenza per la nostra comunità. Condoglianze alla famiglia … buon viaggio Lisa".

"La scomparsa di Lisa Labbrozzi sarà un vuoto incolmabile" scrivono su Facebook da Impegno Comune Preganziol "Un grande grazie per tutto l’impegno civico che ha profuso a Preganziol e in tutta la provincia. Il suo sorriso ci mancherà. Un sincero cordoglio a tutta la famiglia".

"Un dolore profondo. Fortunata e Orgogliosa di averti come nipote, per sempre" ha scritto la zia, Chiara Visentin.

"I fulmini a ciel sereno esistono. E a volte ti colpiscono in pieno. Addio Lisa… per me eri un sole" così Dino Parrano.

"Ciao cara Lisa , difficile accettare di non poter più abbracciarti e dovermi rifugiare nei ricordi per ritrovarti con il tuo sorriso unico. Sei stata una Donna eccezionale, un esempio di professionalità, impegno, perseveranza e in tutto ciò che facevi ci mettevi il tuo cuore immenso. Sei stata un grande esempio e continuerai ad esserlo. Ciao Splendore" ha scritto Marzia Bottecchia.

"Siamo profondamente scossi e addolorati nell’apprendere la scomparsa di Lisa Labbrozzi, un’amica una persona cara a noi tutti, che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tante persone. In questo momento di dolore, i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che, come noi, hanno avuto il privilegio di conoscerla. Ricorderemo Lisa per il suo sorriso luminoso, la sua generosità e il suo impegno instancabile verso le cause in cui credeva profondamente" ha scritto la Fondazione Oltre Il Labirinto onlus.