Chiuso il park dell'ex "Mille lire" a Preganziol: nuovi stalli in piazza Gabbin e via Pertini

Ieri, martedì 16 gennaio, la proprietà dell'area "ex Mille Lire" di Preganziol ha fatto disporre la recinzione che ha chiuso il parcheggio dell'area per tutto il tempo necessario per le manutenzioni che ha comunicato di dover eseguire. Per alleviare i disagi per i residenti e i commercianti della zona, il Comune ha predisposto un piano per ricavare alcuni stalli che sopperiscano a quelli venuti meno con la chiusura del park.Dopo i confronti avuti con le attività e dell'incontro che si è svolto nella sala consiliare con i residenti del quadrante interessato, l'amministrazione ha deciso di intervenire con due azioni principali.

Dove saranno inseriti i nuovi parcheggi

«Il primo intervento riguarda la realizzazione di un senso unico in via Pertini (dall'intersezione con via Esuli Istriano Dalmati fino al sottopasso che porta al parcheggio delle piscine), con senso di marcia nord sud, che consente di ricavare circa 15 nuovi stalli di sosta, con disco orario, sul lato ovest della medesima via» ha spiegato in una nota il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano «La seconda azione prevede invece l'istituzione di circa 35 stalli di sosta, dalle ore 7 alle ore 20, in piazza Gabbin, attualmente chiusa al traffico, anch'essi con disco orario. Entrambe le azioni sono temporanee e dureranno fino al momento in cui la necessità sarà cessata, valutando la necessità stessa, come è stato finora, con l'interlocuzione costante con vari soggetti interessati. Si è inoltre deciso di intervenire con l'inserimento della sosta a tempo (disco orario) per dare risposta alle esigenze dei clienti delle attività commerciali e di servizio garantendo una rotazione frequente dei mezzi in sosta».

Confermato lo stop a nuovi supermercati nel territorio

«Rimaniamo fermi rispetto alla decisione generale presa con l'adozione del Piano degli Interventi, con la quale abbiamo voluto evitare nuovi insediamenti della Grande Distribuzione Organizzata lungo il Terraglio, e siamo convinti che essa consenta di disegnare un futuro migliore per lo sviluppo e la tutela del nostro territorio» chiude il primo cittadino «Inoltre, nel caso specifico dell'area ex Mille Lire, che da tale decisione è stata toccata, ricordiamo che questa è l'unica destinazione che abbiamo limitato rispetto a tutte le altre che rimangono possibili (direzionale, commerciali fino ai 400mq, ricettivo, residenziale...): in linea con quanto è previsto dal PAT (Piano di Assetto del Territorio), che ha visto su questo concordi tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute dal 2005 in poi, a prescindere dal colore politico), riteniamo che ogni nuovo insediamento in quell'area debba portare con sé un grande ampliamento del parco cittadino verso il centro e debba compenetrarsi e dialogare con il parco stesso, e non rappresentare invece una cesura fra il centro ed il parco medesimo; allo stesso modo riteniamo che un quadrante sul quale insistono alcuni fondamentali servizi pubblici (municipio, parco, piscina, impianti sportivi, scuola, poste, biblioteca) non possa e non debba sopportare gli inevitabili aggravi in termini di traffico che sarebbero conseguiti all'insediamento di una struttura della grande distribuzione. Continueremo a lavorare su questi indirizzi con la massima disponibilità al dialogo per trovare soluzioni per il bene davvero sostenibile della città, della sua popolazione e delle sue attività».