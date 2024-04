Preganziol, Tito Marchesi ha festeggiato 100 anni

Martedì 2 aprile Tito Marchesi ha compiuto 100 anni! Tito Marchesi risiede presso Villa Marchesi, una delle dimore storiche lungo il Terraglio, proprio al limitare dal centro cittadino per chi proviene da sud. Di Tito Marchesi, oltre l’importante età, è bello citare anche la grande passione per la natura e l’amore per il suo territorio. Così come aveva appreso dai suoi, silenziosamente e con costante cura Tito Marchesi mantiene la villa, il parco e l’azienda agricola dove sono state messe a dimora oltre 10.000 piante ad alto fusto autoctone, valorizzando la vocazione rurale del Terraglio e rendendo all’intera comunità di Preganziol il contatto con l’ambiente, i colori e le fioriture stagionali.