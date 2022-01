Ladri prendono di mira villa Napoleon, scardinata la cassaforte

Ladri in azione nella notte tra sabato e domenica a Preganziol: nel mirino questa volta è finita la casa di cura villa Napoleon, lungo il Terraglio. Ignoti, dopo aver forzato la finestra di uno dei bagni al piano terra, sono penetrati all'interno degli uffici e qui hanno scardinato una cassaforte. Il bottino ammonterebbe a circa 5mila euro in contanti; una parte della refurtiva proviene da un altro armadio che conteneva gli averi degli ospiti della struttura. Sull'episodio indagano ora i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all'esterno e all'interno dell'edificio: gli occhi elettronici hanno immortalato le fasi dell'incursione, durata in tutto circa un'ora. I ladri, due quelli entrati in azione, travisati da passamontagna e vestiti di nero, sono arrivati attraverso i terreni agricoli sul retro della strutttura. Si tratta del primo furto di questo genere subito da villa Napoleon: a scoprire quanto era avvenuto è stato il guardiano, domenica mattina.

Un altro furto è stato messo a segno, in pieno giorno, sabato pomeriggio, ai danni di un imprenditore agricolo di Quinto di Treviso, Agostino Bessegatto. Mentre l'uomo e i suoi famigliari erano impegnati a ripulire il radicchio appena colto, ignoti (tre giovani, immortalati dal sistema di videosorveglianza) sono entrati in casa e dopo aver messo ko il sistema d'allarme si sono impossessati di un piccolo blocco di denaro, pari a circa 2mila euro, frutto di una precedente vendita di ortaggi. Sull'episodio indagano i carabinieri di Zero Branco.