Un riconoscimento per chi si è impegnato nel Covid: premiati i volontari di Crocetta

Un piccolo gesto per dire grazie a chi nei duri mesi di gestione della pandemia di Covid si è messo a disposizione della comunità a vario titolo. Con questo intento l’Amministrazione Comunale di Crocetta del Montello ha voluto rendere omaggio ai suoi cittadini e alle associazioni che durante la pandemia si sono adoperate per far funzionare la macchina sociale e di sostengo a chi ne aveva bisogno, anche rischiando di contrarre il virus, con una cerimonia pubblica svoltasi presso la Sala Consiliare, domenica 28 agosto 2022.

In primis, una menzione particolare va alla Protezione Civile e a tutti i volontari del gruppo che nei mesi della pandemia hanno gestito diverse situazioni complesse, dalla consegna dei buoni pasto, al supporto a chi era ammalato in isolamento in casa fino alla distribuzione di mascherine e alla messa in piedi di un servizio di tamponi. Tra gli impegni portati avanzi dalla Protezione Civile anche l’assistenza alla Casa di Riposo di Villa Belvedere che a sua volta è stata premiata per aver condotto il servizio nonostante le difficoltà del momento e aver mantenuto sempre costante il dialogo tra gli ospiti e i familiari.

Oltre a queste due realtà è stata consegnata una pergamena e un piccolo omaggio dell’Amministrazione Comunale ad altri diciotto cittadini di Crocetta del Montello che a vario titolo hanno preso parte alle attività di volontariato, donato mascherine, portato pasti o donato somme di denaro per far fronte all’emergenza. “Con questa cerimonia di consegna di una simbolica pergamena abbiamo voluto rendere onore, a nome di tutta la cittadinanza, a chi durante i difficili mesi del Covid è stato in prima linea per fronteggiare l’emergenza – afferma il vicesindaco di Crocetta del Montello, Giancarlo Fritz -. A loro va la nostra stima e gratitudine per il supporto e la collaborazione offerti in affiancamento alla Protezione Civile”.