Concorso natalizio “Pieve Ti Premia”: ecco tutti i premiati

È arrivato a conclusione, giovedì a Pieve di Soligo, l’insolito concorso natalizio “Pieve Ti Premia”, organizzato dall’Associazione Piazze Creative, presieduta da Walter Zambon, e sostenuto dalla Camera di Commercio di Treviso Belluno, dall’Amministrazione Comunale e da Ascom-Confcommercio Conegliano. In palio ben 23 premi per un montepremi complessivo di 3mila euro, oltre a 35 mila cartoline imbucate per l’ottenimento di buoni acquisto spendibili nei negozi e 30 attività commerciali coinvolte.

“Ringrazio - afferma Walter Zambon, fiduciario Ascom e presidente dell’Associazione Piazze Creative - tutti i colleghi che hanno aderito e promosso questa iniziativa che ha coinvolto i consumatori con premi speciali stimolando gli acquisti e contribuendo ad infondere fiducia in un momento drammatico per lo shopping. Il buon esito e il gradimento dei consumatori dimostra che queste iniziative servono”. “L’impegno di Ascom a sostegno delle attività commerciali - spiega Gigino Longo, referente della Delegazione Ascom – si concretizza anche con questi concorsi, creativi e stimolanti, che pongono l’attenzione sugli acquisti e sui piccoli centri urbani, spesso trascurati dalle grandi strategie di rivitalizzazione. Per la prima volta i veri protagonisti sono i consumatori, non solo le vetrine, ed il concorso rimette in circolo risorse immediate spendibili negli esercizi commerciali locali. In linea con la strategia economica camerale che sostiene il commercio sottocasa”.

“Il gran numero di cartoline ricevute - conclude Luisa Cigagna, Assessore al Commercio – dimostra la centralità di Pieve come polo commerciale attrattivo anche per i Comuni contermini, c’è una valida offerta commerciale e siamo riusciti a sostenere lo shopping nel quartiere del Piave anche nel periodo più rigorista come quello del Natale. Siamo molto soddisfatti, credo sia importante per i negozi stabilire nuove alleanze con i consumatori”.

I premiati sono 23 clienti di Pieve, frazioni limitrofe e comuni contermini. La prima, Busetto Cristina di Pieve di Soligo, ha ricevuto un buono acquisto di 500 euro, la seconda, Aiana Tamara, di 300 euro, la terza: Sossai Laura di 200 euro, mentre tutti gli altri 20 sono stati premiati con buoni da 100 euro: Gallo Sergio, Padoin Manuela, Faccin Edi, Adami Alice, Bincoletto Eros, Tessaro Carmen, Zannoni Cristina, De Nardo Lucia, Bariek Asma, Antoniazzi Fiorenzo, Padoin Marica, D’Agostin Patrizia, Mariotto Beatrice, Lorenzon Sara, Santin Mariano, Miotto Giacinto, Manfren Roberto, Berton Silvia, Dal Col Santina.