Nonni vigili: il Comune premia tutti i volontari per il loro operato post-lockdown

Nella mattinata di venerdì, nella Sala Giunta di Ca' Sugana e in occasione della Festa dei Nonni, sono stati premiati i nove "Nonni vigili" che hanno prestato servizio durante i Centri Estivi, primo momento di socializzazione per tanti bambini dopo il lockdown. Oltre all'assessore all'Istruzione Silvia Nizzetto, erano presenti anche i responsabili della Cooperativa Comunica che ha coordinato le attività.Ad ogni nonno è stato consegnato un presente da parte dell'Assessore Nizzetto, la maglietta di Comunica ed un attestato di ringraziamento.

«Come Assessorato all'Istruzione - dichiara l'assessore Nizzetto - abbiamo voluto festeggiare insieme ringraziando i nove "Nonni vigili" per la preziosa collaborazione offerta durante i Centri Estivi. La loro presenza è stata molto importante per i numerosi bambini che in loro hanno trovato rassicurazione, serenità ed amicizia. È stato un piacere ricevere i nonni in Comune e consegnare ad ognuno un attestato di merito, un semplice gesto di riconoscimento. Saluto e ringrazio poi nonna Erminia che purtroppo oggi non poteva essere presente».

