Salvato dai compagni dopo un infarto in campo: il Comune premia i "soccorritori"

Lo scorso 14 ottobre, durante un allenamento della squadra Amatori Calcio Treviso, un calciatore di 53 anni (Federico Ferrazzo, imprenditore di Stretti di Eraclea) è stato colpito da infarto miocardico. Nell'occasione i compagni di squadra, seguendo le indicazioni telefoniche impartite dal Suem e in attesa dei mezzi di soccorso, hanno prontamente rianimato il collega con successo ricevendo i complimenti del medico giunto sul posto con l'ambulanza. Lunedì 13 dicembre, alle 20.30, all'Auditorium delle Scuole Stefanini si terrà una breve cerimonia per ringraziare pubblicamente i protagonisti di questo evento, invitando le associazioni sportive presenti nel territorio del comune di Treviso. Nell'occasione verrà promossa anche una campagna di sensibilizzazione sull'importanza di un intervento immediato e competente in situazioni di analoga emergenza, con l'ausilio della Croce Rossa Italiana - Sezione di Treviso.