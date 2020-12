Premio Totila d'Oro: sono cinque gli insigniti della massima benemerenza civica

Mercoledì mattina, alle ore 9.30 presso la Sala degli Affreschi di Palazzo Rinaldi, è andata in scena la cerimonia di conferimento del “Totila d’oro” 2020, ovvero la massima benemerenza civica della città di Treviso. Il riconoscimento quest'anno è stato assegnato: alla 𝙁𝙖𝙢𝙞𝙜𝙡𝙞𝙖 𝘽𝙤𝙩𝙩𝙚𝙧 nella persona di Natalina Botter (per l’opera di recupero, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio artistico di Treviso); alla memoria di 𝙀𝙣𝙧𝙞𝙘𝙤 𝙍𝙚𝙜𝙞𝙣𝙖𝙩𝙤 (Medico e Ufficiale del Reggimento Alpini, che ha prestato soccorso e curato soldati di tutte le nazionalità durante la campagna di Russia); a 𝙂𝙞𝙖𝙣𝙛𝙧𝙖𝙣𝙘𝙤 𝘾𝙧𝙚𝙨𝙥𝙖𝙣 (Fondatore e Presidente del Gruppo Folcloristico Trevigiano, da anni promotore della storia e delle tradizioni del territorio); al Professor 𝙀𝙧𝙣𝙚𝙨𝙩𝙤 𝘽𝙧𝙪𝙣𝙚𝙩𝙩𝙖 (apprezzatissimo scrittore e storico noto anche per l’impegno civico) e ai v𝙤𝙡𝙤𝙣𝙩𝙖𝙧𝙞 di LILT "Giocare in Corsia" (per l’aiuto e il supporto ai bambini del Reparto di Pediatria dell’ospedale Ca' Foncello di Treviso).

Il “Totila d’Oro” viene assegnato dal sindaco - sentita la conferenza dei capigruppo e accogliendo proposte e suggerimenti del Consiglio comunale e dei cittadini – a personaggi, enti, società ed Istituzioni che con la loro attività e con la loro opera illustrano ed onorano la città di Treviso. La consegna, che si è svolta alla sola presenza degli insigniti e delle Autorità nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da Covid-19, è stata anche trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Treviso. Queste le parole del sindaco Conte a margine dell'evento: «Abbiamo da poco concluso la cerimonia di conferimento del Totila d’Oro, la più alta tra le civiche benemerenze della città di Treviso. Fra gli insigniti anche i volontari del Progetto LILT "Giocare in Corsia", capaci di donare quotidianamente il sorriso ai pazienti pediatrici. Grazie infinite per il vostro servizio e per questo splendido peluche!».