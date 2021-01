Le vetrine animano il paese: Farra premia i suoi negozianti più creativi

Si è tenuta giovedì sera la cerimonia di premiazione delle cinque vetrine vincitrici del Concorso “Vetrina Natalizia” – Edizione 2020, iniziativa che l’Amministrazione Comunale di Farra di Soligo ha organizzato per le festività natalizie in collaborazione con Confcommercio Treviso – Delegazione di Conegliano Valdobbiadene al fine di premiare le vetrine più originali e creative di attività commerciali operanti nel territorio. L’Amministrazione Comunale e Ascom-Confcommercio hanno destinato 1.300 euro al concorso, che ha visto l’assegnazione dei seguenti premi: € 500,00 al titolare della vetrina vincitrice, 350 euro per la seconda classificata, 200 euro per la terza, 150 euro per la quarta e 100 euro per la quinta.

Al quinto posto si è classificata la vetrina della ditta Huracan srl di via del Sole, al quarto posto quella del Panificio Fratelli Montanucci di via San Gallo, al terzo posto la vetrina della Fioreria San Gallo di via dei Colli, al secondo posto quella dell’Estetica My Life di via San Francesco ed infine al primo posto la vetrina del negozio Verde Più di via Vivaldi. «L’Amministrazione Comunale e Ascom - Confcommercio hanno voluto premiare le cinque vetrine vincitrici con la consegna di un assegno simbolico, mentre nei giorni scorsi è stato accreditato l’importo - commenta l’Assessore al Commercio Silvia Spadetto - inoltre a tutte le altre vetrine, giunte a pari merito, verrà consegnato un attestato di ringraziamento e partecipazione».

«Con questa piccola cerimonia di premiazione, l’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare non solo le cinque ditte vincitrici, ma tutte quelle che hanno partecipato a questo concorso in quanto ognuna si è distinta per qualche particolare originale - spiega l’Assessore - contribuendo nel contempo a promuovere e valorizzare il nostro territorio. Ringrazio anche Ascom Confcommercio – Delegazione di Conegliano Valdobbiadene per il sostegno ed il contributo dato a questa iniziativa con la quale abbiamo voluto supportare i negozi del nostro territorio che in questo periodo sono stati duramente colpiti dalla pandemia».

“La nostra Associazione - ha dichiarato Gigino Longo, referente della Confcommercio locale - è da sempre impegnata nella rivitalizzazione del commercio nei piccoli centri urbani e paesi. Il buon esito e la nutrita partecipazione a questa iniziativa ci confermano che, anche in piena pandemia, i piccoli negozi hanno un ruolo fondamentale nella rivitalizzazione dei nostri paesi e hanno dimostrato una creatività sorprendente, segno di “reazione” alla crisi, ma anche testimonianza di spirito imprenditoriale e di volontà di innovazione e di attaccamento al proprio negozio".