Premio Carlo Scarpa all'Espacio Escultórico di Città del Messico

L’Espacio Escultórico di Città del Messico è una grande opera d’arte collettiva realizzata da sei artisti della Escuela Nacional de Artes Plásticas (Helen Escobedo, Manuel Felguérez, Mathias Goeritz, Hersúa, Sebastián e Federico Silva), che emerge dalla superficie lavica sulla quale, a partire dalla fine degli anni Quaranta del Novecento, si sono sviluppati i nuovi quartieri e la città universitaria dell’Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), oggi sito Unesco. Un anello dentato, composto da sessantaquattro prismi in cemento che poggiano su un basamento circolare del diametro di 120 metri, circoscrive un appezzamento di suolo lavico “intatto”, rendendo manifesta la potenza espressiva di questo paesaggio, ma anche la sua condizione mutevole e fragile.

Il Premio Internazionale Carlo Scarpa per il giardino 2023-2024, ideato e realizzato da Fondazione Benetton Studi Ricerche, ha deciso di premiare l'Espacio Escultorico come luogo denso di valori di natura, memoria e invenzione. Dopo la prima edizione del 1990 con la scelta del Sítio Santo Antônio da Bica di Roberto Burle Marx, in Brasile, il premio trevigiano torna Oltreoceano nei luoghi appartenenti al vasto mondo dell’America Latina. Martedì 6 febbraio la prima presentazione dell'edizione di quest'anno alla presenza del direttore Luigi Latini e di Patrizia Boschiero. Del valore dell’opera si è scritto molto e molte sono le sue interpretazioni. Nella visione del Premio Carlo Scarpa, l’Espacio Escultórico è un luogo di meditazione personale e insieme di azione collettiva: la sua storia ci porta a riflettere sul rapporto tra gesto artistico e coscienza ecologica; la dimensione corale della sua concezione ci invita a ragionare sull’impegno individuale nel campo del paesaggio, a stabilire nuove coordinate e nuovi compiti progettuali.

Gli appuntamenti

I principali momenti pubblici del Premio Carlo Scarpa 2023-2024 si svolgeranno a Treviso ad aprile 2024. Venerdì 12 aprile, alle ore 18, Ca’ Scarpa ospiterà l'inaugurazione della mostra dedicata all’Espacio Escultórico e al suo contesto, visitabile fino a domenica 30 giugno a ingresso gratuito.

Sabato 13 aprile, ore 10-13, l'auditorium di Fondazione Benetton a Palazzo Bomben ospiterà invece la presentazione del libro e del film documentario dal titolo: "Pedregal - La storia dell'Espacio Escultorico" (diretto da Davide Gambino), preceduta da una conferenza di Louise Noelle. Sempre il 13 aprile, alle ore 17, nella chiesa di San Teonisto la cerimonia pubblica con la consegna del sigillo simbolo del Premio a Leonardo Lomelí Vanegas, rettore dell’Universidad Nacional Autónoma de México segnalando, nel contesto della stessa Unam, altre due figure che esprimono il senso della cura di questo luogo, Silke Cram e Louise Noelle, entrambe impegnate negli organismi di gestione e tutela del luogo premiato. Fondazione Benetton è inoltre al lavoro per poter portare gli appuntamenti del Premio Scarpa proprio in Messico, nel Pedregal de San Ángel, con una speciale cerimonia internazionale attesa per l'autunno.