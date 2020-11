Premio Comisso, Pierluigi Panza nuovo Presidente della Giuria Tecnica

Pierluigi Panza è il nuovo Presidente della Giuria Tecnica del Premio letterario Giovanni Comisso Regione del Veneto Città di Treviso, dopo la delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Comisso che si è riunita nei giorni scorsi. Succede a Giancarlo Marinelli, che ha concluso il suo mandato a norma di statuto. Sarà in carica fino al 2023.

Pierluigi Panza è scrittore, giornalista e docente universitario. Professore al Politecnico di Milano, ha scritto numerosi saggi di storia dell’arte e i romanzi Italiani all’opera. Casti, Salieri, Da Ponte, Mozart…Un intrigo alla corte di Vienna (Skira, 2005), Il digiuno dell’anima (Bompiani, 2007), La croce e la sfinge. Vita scellerata di Giovan Battista Piranesi (Bompiani, finalista al Premio Campiello 2009), Nati sotto la luna (Bompiani, 2011), L’inventore della dimenticanza (2014, Bompiani) e Un amore di Raffaello (2020, Mondadori). Scrive per il “Corriere della Sera”. Tra i sui saggi più recenti L’ultimo Leonardo (2018, Utet) e Piranesi a Milano (2020, Scalpendi). A Piranesi ha dedicato la tesi di dottorato, numerosi studi e nei mesi scorsi, con Chiara Casarin, ha curata la mostra sul corpus delle sue incisioni a Bassano del Grappa. E’ componente della Giuria Tecnica del Premio Comisso dal 2013.

“Ringrazio molto Giancarlo Marinelli per il suo impegno in questi anni alla guida della Giuria Tecnica – dichiara il Presidente dell’Associazione Amici di Comisso – e auguro buon lavoro a Pierluigi Panza, che nel 2021 guiderà la Giuria tecnica per la quarantesima edizione del Premio Comisso. Ci auguriamo il prossimo anno di poter riprendere anche l’attività ‘in presenza’ dell’Associazione, oltre a quella online che ha registrato comunque importanti risultati, con il coinvolgimento, com’è sempre avvenuto, delle alte competenze della Giuria Tecnica, prima garanzia della qualità e del rigore delle scelte che rendono il Premio Comisso tra i più apprezzati a livello nazionale”.

La Giuria Tecnica del Premio Comisso è composta da: Cristina Battocletti, Benedetta Centovalli, Rolando Damiani, Giancarlo Marinelli Pierluigi Panza, Sergio Perosa, Stefano Salis e Filippo Tuena.

Gallery